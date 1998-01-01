Дмитрий Арутюнов: «Небо потихонечку начинает открываться»

Генеральный директор компании «АРТ-ТУР» рассказал нашему порталу о ситуации с пребыванием российских туристов в ОАЭ и вопросами возвращения средств за неиспользованные туры

Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ-ТУР» и ведущий специалист по туризму на Ближнем Востоке, рассказал в эксклюзивном интервью нашему порталу о развитии событий в туротрасли региона на фоне на фоне войны в Иране

- Как много туристов «АРТ-ТУР» находится сейчас в ОАЭ и других странах региона, которые попали под удары? Как поддерживается связь с туристами?

Полностью решены вопросы с продлением их проживания? Какая обстановка на курортах ОАЭ сейчас?

- На данный момент в регионе находится порядка 700 туристов «АРТ-ТУР». У нас есть собственная принимающая компания в Дубае, она поддерживает связь. На нашем сайте с субботы опубликованы телефоны наших дежурных сотрудников в Дубае и телефон московского офиса. В субботу-воскресенье у нас работали сотрудники Горячей линии.

Что касается продления проживания, все вопросы на сегодняшний момент решены. Если вдруг у кого-то изменились планы, они могут обратиться по нашим телефонам горячей линии.

Что касается Абу-Даби и Рас-эль-Хайма, там все решилось очень просто, потому что государственные туристические органы этих стран приняли решение о том, чтобы отели были обязаны продлевать проживание до выполнения вылазного авиарейса, и оплату этого продления государство берет на себя.

В Дубае, к сожалению, ситуация на сегодняшний момент иная. Поэтому мы забронировали достаточное количество номеров в отелях, которые находятся недалеко от аэропорта, на предмет того, чтобы оперативно привозить туристов. Если туристы хотят остаться в тех отелях, в которых они отдыхают, мы во многих случаях получаем для них специальные цены, скидки. Кто-то из отелей даже готов это делать бесплатно, но, увы, некоторые отели просят платить полную цену.

В связи с этим мы написали письмо в департамент туризма коммерческого маркетинга Дубая правительства Дубая по поводу того, чтобы они последовали по тому пути, по которому пошли Абу-Даби и Рас-эль-Хайма.

При этом мы понимаем, что объем туристов, который в Дубае, сильно превышает объемы всех остальных эмиратов.

- В условиях закрытия неба как и какими авиакомпаниями выполняются вывозные программы?

- Уже начал летать Etihad. Вчера в 15:12 он вылетел из Абу-Даби и вывез какое-то количество наших туристов. Ожидаем, что сегодня также будет осуществлен рейс AirArabia, объявлено и о рейсах «Аэрофлота» в среду. Потихонечку небо начинает открываться.

- Какова сейчас политика компании в отношении аннуляций и переноса туров в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока?

- Политика компаний в отношении аннуляций коррелируется с политикой авиакомпаний, потому что мы летаем на регулярных перевозчиках.

Наиболее четко правила формулируют Emirates: до 5 марта по вылетам можно перенести рейс на 20 дней вперед, либо снять его без штрафных санкций. Кто должен был вылетать с 6 по 10 марта, могут перенести на 10 дней вперед или снять без штрафных санкций. Похожие правила и у flydubai.

Наиболее непонятная ситуация у нас с рейсами AirArabia. Они не формулируют четкую политику.

Что касается наземного обслуживания, если речь идет в пределах мартовских дат, то мы можем практически везде все снимать без понесенных затрат. На дальнейшие даты никаких указаний у нас от отелей нет, но там, где есть штрафы, мы, естественно, будем лоббировать интересы клиента.

При этом я не рекомендую агентам, у которых есть есть бронь на август или сентябрь, сейчас заниматься ее снятием, потому что, к счастью, ни одна страна Ближнего Востока - Оман, Катар, Бахрейн, Эмираты, не является стороной конфликта.

Соответственно, как только военные действия прекратятся, все начнет летать и люди также смогут продолжать мирно отдыхать.

Мы помогаем клиентам получить полные возвраты там, где это возможно, либо использовать эти деньги на туры в другие страны. Но при этом,даже когда авиакомпании обещают полный возврат средств, надо уточнять - будут ли они делать возврат клиентам в виде ваучеров либо конкретных переводов на их кредитную карточку.

Что касается наземного обслуживания, то как только мы получаем подтверждение, что cредства полностью возвращаются, естественно, все эти деньги немедленно переводятся обратно клиенту.

