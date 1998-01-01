Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
03 марта
МИНТРАНС РФ: Авиакомпании возобновляют полеты в страны Ближнего Востока

Более 20 рейсов из стран Ближнего Востока в РФ запланировали на вторник российские и зарубежные авиакомпании


Picture background

 

Более 20 рейсов из стран Ближнего Востока в РФ запланировали на вторник российские и зарубежные авиакомпании, сообщает Минтранс России.

Суммарно планируется выполнить 24 рейса из ОАЭ и Омана и вывезти около 4,5 тыс. пассажиров.

В сообщении также отмечается, что повышенный спрос на билеты из стран Ближнего Востока после разблокировки направлений не должен стать причиной для спекулятивного роста цен.


По данным министерства, в минувшие выходные отечественные и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство из которых в Россию из ОАЭ и обратно. За это время оформлены возвраты более 10 тыс. билетов.
Минтранс со ссылкой на МИД РФ сообщает, что наибольшее количество организованных туристов сейчас находятся в ОАЭ - более 20 тыс. человек.

В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте - суммарно более 500 путешествующих российских граждан. Возобновления полетов также ожидают транзитные пассажиры.

 

Туроператор "Библио-Глобус"  и "АЭрофлот" организует 3 марта вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби в Россию, сообщает в свою очередь пресс-служба туркомпании.

 "С 3 марта будут организованы специальные вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби для туристов с датой окончания тура 28.02, 01.03 и 02.03.

Все необходимые сведения относительно конкретных рейсов, включая время вылета и номер рейса, будут своевременно предоставлены каждому туристу через личный кабинет его туристического агентства", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, каждый пассажир получит оформленный авиабилет на указанный специальный вывозной рейс.

Туристам, чьи туры заканчиваются после 2 марта, рекомендуется следить за информацией через турагентов или на сайте

туроператора.

  

Как сообщил вице-президент АТОР, гендиректор Space Travel Артур Мурадян 3 марта, запланировано девять рейсов flydubai в Москву, Екатеринбург и Казань. 

«Пассажиры с не выполненных рейсов за 28.02, 01.03 и 02.03 при наличии билетов смогут вылететь этими рейсами. По спискам туроператоров. Первый рейс состоится в 7:00 утра», – рассказал г-н Мурадян.

Туроператор Fun&Sun планирует организацию вывоза туристов, ожидающих возвращения в Россию из ОАЭ, этими рейсами авиакомпании flydubai.

"Компания приступила к формированию списков на вывоз, поэтому туристам важно постоянно оставаться на связи: гиды и принимающая компания будут оперативно связываться с теми, кто включен в списки на ближайшие рейсы", - цитирует заявление компании пресс-служба Российского союза туриндустрии.
В компании отметили, что информация по конкретному рейсу будет направляться адресно через гида. Туристам, которые продолжают ждать своего вылета, туроператор будет, как и прежде, оказывать поддержку на месте. Размещение будет обеспечено на период ожидания вылета.

  

Авиакомпания Oman Air в свою очередь, по информации СМИ, возобновила полеты в Россию после ограничений, введенных в воздушном пространстве ряда стран Ближнего Востока. Первый рейс по маршруту Маскат – Москва (Шереметьево) вылетел вчера 15:49 по местному времени.

Рейс WY183 выполняет Boeing 737 MAX 8 вместимостью 162 кресла. Это первый вылет перевозчика в российскую столицу с момента закрытия воздушных коридоров в регионе.

На 3 марта в расписании аэропорта Маската также заявлен рейс в Москву, его номер WY184, вылет запланирован на 05:4

 

Напомним, что в понедельник первый с суботы рейс из ОАЭ в Россию Etihad EY843 вылетел из Абу-Даби в 15:12 по местному времени (14:12 мск) и прибыл в Москву в 21:30. Время в пути составило 7 часов 25 минут, что примерно на полтора часа дольше времени, которое обычно занимает полет по маршруту. На самолете Etihad Airways вылетела часть застрявших в эмирате из-за отмены рейсов российских пассажиров.
Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что 95-98% организованных туристов размещены в отелях, но ситуация будет усугубляться, если небо не откроется.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 