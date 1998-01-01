|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
03 марта
МИНТРАНС РФ: Авиакомпании возобновляют полеты в страны Ближнего Востока
Более 20 рейсов из стран Ближнего Востока в РФ запланировали на вторник российские и зарубежные авиакомпании
Более 20 рейсов из стран Ближнего Востока в РФ запланировали на вторник российские и зарубежные авиакомпании, сообщает Минтранс России.
Суммарно планируется выполнить 24 рейса из ОАЭ и Омана и вывезти около 4,5 тыс. пассажиров.
В сообщении также отмечается, что повышенный спрос на билеты из стран Ближнего Востока после разблокировки направлений не должен стать причиной для спекулятивного роста цен.
В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте - суммарно более 500 путешествующих российских граждан. Возобновления полетов также ожидают транзитные пассажиры.
Туроператор "Библио-Глобус" и "АЭрофлот" организует 3 марта вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби в Россию, сообщает в свою очередь пресс-служба туркомпании.
"С 3 марта будут организованы специальные вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби для туристов с датой окончания тура 28.02, 01.03 и 02.03.
Все необходимые сведения относительно конкретных рейсов, включая время вылета и номер рейса, будут своевременно предоставлены каждому туристу через личный кабинет его туристического агентства", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, каждый пассажир получит оформленный авиабилет на указанный специальный вывозной рейс.
Туристам, чьи туры заканчиваются после 2 марта, рекомендуется следить за информацией через турагентов или на сайте
туроператора.
Как сообщил вице-президент АТОР, гендиректор Space Travel Артур Мурадян 3 марта, запланировано девять рейсов flydubai в Москву, Екатеринбург и Казань.
«Пассажиры с не выполненных рейсов за 28.02, 01.03 и 02.03 при наличии билетов смогут вылететь этими рейсами. По спискам туроператоров. Первый рейс состоится в 7:00 утра», – рассказал г-н Мурадян.
Туроператор Fun&Sun планирует организацию вывоза туристов, ожидающих возвращения в Россию из ОАЭ, этими рейсами авиакомпании flydubai.
"Компания приступила к формированию списков на вывоз, поэтому туристам важно постоянно оставаться на связи: гиды и принимающая компания будут оперативно связываться с теми, кто включен в списки на ближайшие рейсы", - цитирует заявление компании пресс-служба Российского союза туриндустрии.
Авиакомпания Oman Air в свою очередь, по информации СМИ, возобновила полеты в Россию после ограничений, введенных в воздушном пространстве ряда стран Ближнего Востока. Первый рейс по маршруту Маскат – Москва (Шереметьево) вылетел вчера 15:49 по местному времени.
Рейс WY183 выполняет Boeing 737 MAX 8 вместимостью 162 кресла. Это первый вылет перевозчика в российскую столицу с момента закрытия воздушных коридоров в регионе.
На 3 марта в расписании аэропорта Маската также заявлен рейс в Москву, его номер WY184, вылет запланирован на 05:4
Напомним, что в понедельник первый с суботы рейс из ОАЭ в Россию Etihad EY843 вылетел из Абу-Даби в 15:12 по местному времени (14:12 мск) и прибыл в Москву в 21:30. Время в пути составило 7 часов 25 минут, что примерно на полтора часа дольше времени, которое обычно занимает полет по маршруту. На самолете Etihad Airways вылетела часть застрявших в эмирате из-за отмены рейсов российских пассажиров.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|