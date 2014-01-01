Новости

Первый за три дня рейс авиакомпании Etihad Airways вылетел сегодня из Абу-Даби в Москву

Рейс прибудет в Москву в 21:30, время в пути составит 7 час. 25 мин., что на полтора часа больше обычного

Рейс авиакомпании Etihad Airways вылетел сегодня днем из Абу-Даби в Москву, следует из данных онлайн-табло аэропорта эмирата, сообщает «Интерфакс».

Рейс EY843 вылетел в 15:12 по местному времени (14:12 мск). Его прилет в Москву запланирован на 21:30. Время в пути составит 7 часов 25 минут, что примерно на полтора часа дольше времени, которое обычно занимает полет по маршруту.



По информации телеграм-каналов, на самолете Etihad Airways вылетела часть застрявших в эмирате из-за отмены рейсов российских пассажиров. При этом большая часть аэропорта эмирата остается закрытой.

Ранее перевозчик сообщил об отмене всех рейсов до 14.00 2 марта из-за ближневосточного конфликта.

Авиакомпания 2 марта также выполнила рейсы в Лондон, Париж, Дели, Карачи, Исламабад, Эр-Рияд и другие.



«Рейсы выполняет авиакомпания Etihad Airways для своих пассажиров, не сумевших улететь 28 февраля – 2 марта. Представители перевозчика сами связываются с клиентами и сообщают им всю необходимую информацию. Получившее такое приглашение путешественники могут добраться до воздушной гавани на автобусах, предоставленных правительством и сопровождаемых полицией», – сообщили в СМИ представители офиса по туризму Абу-Даби.

По информации АТОР, воздушное пространство над странами Ближнего Востока закрыто как минимум до 12:30 3 марта (время ОАЭ). Небо закрыто над Ираном, Ираком, Кувейтом, Израилем, Бахрейном, ОАЭ и Катаром.

В числе авиакомпаний, отменивших рейсы:Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia, Qatar Airways, IndiGo, Air IndiaExpress, PIA, British Airways, Egypt Air, Turkish Airlines, United Airlines, Wizz Air, Oman Air, Saudia, Jazeera Airways и другие.

Российские перевозчики также корректируют расписание: «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Utair отменили рейсы до особого распоряжения.

По данным Минтранса, по состоянию на вечер 1 марта, было отменено 62 рейса между Россией и странами Ближнего Востока.

Возвращены средства за более чем 4 тыс. билетов.

/TOURBUS.RU