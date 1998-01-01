Новости

Власти Шри-Ланки и острова Бали продлили визы туристам, которые не могут покинуть курорты

Остановка перелетов через ОАЭ привела к нарушению авиасообщения с популярными у российских туристов островами Индийского океана

Власти Шри-Ланки продлили на две недели визы туристам, которые не смогли вовремя вылететь из страны из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщают местные СМИ.

"Пресс-секретарь кабинета министров Шри-Ланки и министр Налинда Джаятисса заявил, что в связи с ограничениями на полеты, вызванными конфликтом на Ближнем Востоке, срок действия виз для иностранцев, оказавшихся в стране, будет продлен на две недели.

Плата за продление визы взиматься не будет", - пишут издания, которые сегодня цитирует «Интерфакс».



Как сообщалось ранее, тысячи иностранных туристов застряли в различных странах из-за коллапса авиасообщения в странах Персидского залива, связанного с ударами Израиля и США по Ирану и ответными атаками.

Власти Бали также приняли решение продлить срок действия виз для иностранных туристов на 30 дней из-за массовых отмен рейсов на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в миграционной службе аэропорта Нгурах-Рай в Денпасаре.

Для оформления продления необходимо лично обратиться в аэропорт Денпасара (DPS) в миграционную службу и получить документ Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT), который позволяет легально оставаться в стране по вынужденным обстоятельствам.

При этом туристам потребуется предоставить подтверждение отмены или переноса рейса от авиакомпании либо администрации воздушной гавани.

Остановка перелетов через ОАЭ из-за удара США и Израиля по Ирану привела к нарушению авиасообщения с популярными у российских туристов островами Индийского океана, сообщает в свою очередь Ассоциация туроператоров России.

"Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к серьезным сбоям в работе международного аэропорта Велана на Мальдивах. В связи с временным закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке, сотни пассажиров оказались заблокированы в аэропорту.

По сообщению местных СМИ, в здании аэропорта в настоящий момент находятся более 2000 туристов, которые не могут вылететь из-за отмен рейсов авиакомпаний ОАЭ и Qatar Airways", - говорится в сообщении.



В посольстве России на Маврикии туристов призвали не выезжать в аэропорт до появления рейса на табло, так как авиакомпании Emirates и Air Mauritius отменили все рейсы в Дубай.

"Обращайтесь в туристические и страховые компании за информацией о возможности размещения в отелях", - советуют в посольстве.



Тем, кто планирует поездки на Шри-Ланку, в посольстве РФ в республике рекомендовали лететь прямыми рейсами.

"Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке власти некоторых стран региона временно закрыли своё воздушное пространство. По этой причине многие рейсы авиакомпаний этих стран отменены.

Чтобы избежать отмен и длительных ожиданий, рекомендуем по возможности выбирать прямые рейсы без пересадок", - советуют дипломаты.

/TOURBUS.RU