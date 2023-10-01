Новости Минтуризма Израиля и МИД РФ опубликовали информацию о возможности покинуть Израиль Сейчас в Израиле находятся более 37 тысяч иностранных туристов

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе Министерства туризма Израиля, «по указанию министра туризма Израиля Хаима Каца, с началом операции «Рёв Льва» Министерство туризма перешло на работу в чрезвычайном режиме. Ведомство обеспечивает размещение в гостиницах для граждан, эвакуированных из своих домов, а также оказывает содействие в выезде из страны для иностранных туристов”. Как сообщает также ведомство, по состоянию на утро воскресенья, 1 марта 2026г., в Израиле находилось около 37 400 туристов. С момента начала операции страну покинули примерно 700 иностранных гостей. Министерство туризма готово оказывать всестороннюю поддержку туристам, желающим покинуть страну, включая организацию трансфера к сухопутным пограничным переходам. Ведомство поддерживает постоянную связь с Ассоциацией принимающих туроператоров Израиля, которая координирует работу с группами, остающимися в стране. Генеральный директор министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков распорядился усилить работу круглосуточного виртуального информационного бюро. С момента начала операции было обработано около 500 запросов, многие из которых требуют личного участия и решаются непосредственно сотрудниками министерства. Обратиться в виртуальное бюро можно по телефону +972 53 583 58 08 или по электронной почте virtual@goisrael.gov.il Министерство туризма Израиля поддерживает непрерывную связь со всеми представителями отрасли, включая отельеров, туристические агентства, гидов и туроператоров, получая от них актуальную информацию о потребностях на местах. Информация о работе сухопутных переходов: Переход Менахем Бегин (Таба) на границе с Египтом: открыт круглосуточно. Переход Ицхак Рабин (Вади Арава) на границе с Иорданией: открыт с 06:30 до 20:00. КПП Алленби (Король Хуссейн) на границе с Иорданией: с 09:00 до 17:00, прием туристов до 14:30. Важные рекомендации: 1. Предварительная оплата сборов: настоятельно рекомендуется оплатить все сборы до прибытия на переход. Это значительно сокращает время ожидания и предотвращает скопление людей в пунктах оплаты. Прямая ссылка для оплаты сборов (BorderPay) 2. Прибывать на пограничные переходы необходимо не позднее, чем за два часа до официального времени закрытия. 3. В работе пограничных переходов возможны изменения. Рекомендуется сверяться с обновлениями на сайте Управления аэропортов Израиля перед выездом. Экстреная информация для туристов, включая контакты виртуального бюро, доступна по ссылке. Также МИД РФ сегодня заяаил, что «В связи с масштабными ударами Израиля и США по иранской территории и ответными акциями Ирана министерство иностранных дел РФ настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки, а находящимся там по возможности выехать в более безопасные районы или соседние страны". Также в МИДе рекомендуют не приближаться к военным и иным государственным объектам (не производить фото и видеосъёмку), избегать мест массового скопления людей, выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия.



"С учетом закрытия воздушного пространства Ирана россияне могут выехать наземными маршрутами в Азербайджан через погранпереход "Астара" или в Армению (КПП "Нурдуз"/"Агарак"). Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП "Менахем Бегин"/Таба) или Иорданию (КПП "Мост Алленби"/"Король Хусейн"), - говорится в сообщении. /TOURBUS.RU





