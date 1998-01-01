Новости Дмитрий Арутюнов: Российские туроператоры теряют из-за войны на Ближнем Востоке миллионы долларов в день Турбизнес надеется на компенсации затрат через использование средств «Турпомощи»

Расходы туроператоров на вынужденное расселение путешественников, застрявших за рубежом из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, составят несколько миллионов долларов, предварительно оценивают в Ассоциации туроператоров России . Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе уточнила, что речь идет о сумме до $10 млн (772,7 млн руб.). Более точный расчет будет сделан после завершения активной фазы конфликта, - пишет издание «КоммерсантЪ». Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что одно из закрытий неба на Ближнем Востоке в 2025 году обошлось туроператорам в $30 млн (2,32 млрд руб.). Директор «Турпомощи» Александр Осауленко пояснил, что за весь 2025 год допрасходы российских туроператоров из-за череды конфликтов Ирана и Израиля составили 10 млрд руб. Каждый из крупнейших игроков потратил не менее 700–800 млн руб., говорит эксперт. Обострение на Ближнем Востоке, массовый перенос и отмена рейсов затронули не менее 60 тыс. туристов за рубежом. Согласно АТОР, 50 тыс. человек находятся в ОАЭ, 1 тыс. в Катаре, 700 — в Омане, 300 — в Бахрейне. Еще 8 тыс. человек застряли в третьих странах. Со стыковками на Ближнем Востоке они должны были вернуться из ЮАР, Шри-Ланки, Мальдив, Маврикия, Египта и других популярных стран. Дополнительные расходы туроператоров складываются из размещения людей в отелях, оплаты питания, альтернативных перелетов и т. д., поясняет господин Горин. Эксперт отмечает, что из-за скоплений в аэропорту не все авиакомпании предоставляют сервисы в полном объеме. Отельеры также занимают разную позицию. «Есть случаи, когда людей не заселяют с ваучерами перевозчиков»,— говорит Дмитрий Горин. Их расходы туроператоры оплачивают самостоятельно. Другая существенная статья расходов турбизнеса — несостоявшиеся туры. В АТОР отмечают, что многие туроператоры по бронированиям до 8 марта включительно предлагают аннуляции без удержания фактически понесенных расходов (ФПР), перенос на другие даты, смену направления. Дмитрий Горин отмечает, что до выхода официальных рекомендаций Минэкономики воздержаться от продажи туров в страну бизнес может аннулировать туры с ФПР. Но большинство компаний, по его словам, этого не делают. Майя Ломидзе говорит, что турбизнес планирует обратиться в правительство и Минэкономики с предложением рассмотреть возможность компенсации затрат через использование средств фондов ассоциации «Турпомощь». Г-н Горин отмечает, что в фондах персональной ответственности организации с учетом выплат в этом году будет 7 млрд руб., еще 0,5 млрд руб.— размер резервного фонда. Эти средства, по его словам, никак не используются. Г-н Осауленко говорит, что «Турпомощь» вскоре будет обсуждать возможность выплат бизнесу. Александр Осауленко напоминает, что из-за прошлогодних потерь правительство пошло навстречу туроператорам, сократив размер обязательных взносов в фонды. Механизм выплат компенсации туристам из фондов «Турпомощи» действовал в период пандемии COVID-2019, говорит он. Идея закрепить его в качестве постоянного не была поддержана на уровне Госдумы. Обострение на Ближнем Востоке, вероятно, существенно скажется и на новых продажах туроператоров. Так, ОАЭ — третье по популярности выездное направление на организованном рынке. Согласно «Слетать.ру», страна сформировала 15,4% от общего объема реализованных туров с захватом 8 марта. В топ-10 востребованных также вошли Вьетнам, Мальдивы, Шри-Ланка и Индия, куда путешественники могут добираться со стыковкой на Ближнем Востоке. Дмитрий Горин поясняет, что с завершением активной стадии конфликта спрос на затронутые в нем направления обычно восстанавливается через две-три недели. Потери туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов, застрявших в странах Ближнего Востока, составляют не менее $1,5 миллионов в день. Соответственно в случае продолжения конфликта между США, Израилем и Ираном, ущерб составит десятки миллионов долларов, считают в свою очередь эксперты Российского союза туриндустрии. «Я считаю, что нужно собирать данные со всего рынка, но в сумме, по моим оценкам, потери составляют около 1,5 миллионов долларов в день. Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста $80-100 за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны. Самое время реформировать подход к доступу туроператоров к резервным, по сути своим же деньгам в фондах «Турпомощи», не обращаясь к государству за поддержкой», – говорит член правления РСТ и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов оценивает потери туркомпаний еще выше. «Важно понимать масштаб происходящего. Если в Эмиратах на момент остановки рейсов находилось около 50 тыс. наших граждан, и даже половине из них требуется экстренная помощь, речь идет о нескольких миллионах долларов расходов в день. Соответственно, умножив эту сумму на количество дней, можно оценить общий масштаб затрат. Помимо этого, хочу отметить круглосуточную работу наших команд – включая ночные дежурства, работу в выходные, переселение и расселение туристов, а также координацию через наш дубайский принимающий офис», – подчеркивает эксперт. TOURBUS.RU

