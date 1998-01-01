Новости Власти эмиратов Абу-Даби и и Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по расселению туристов, которые не могут покинуть ОАЭ Сейчас в ОАЭ находятся около 20 тыс. российских туристов, у которых отменены или пропущены рейсы

Департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по расселению туристов, которые не могут вылететь из-за закрытия воздушного пространства в странах Персидского залива, сообщают Ассоциация туроператоров России и «Интерфакс».



"Департамент культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) официально поручил отелям продлевать проживание гостей, которые не могут покинуть страну из-за действующих ограничений на перелёты. Речь идёт о туристах, у которых уже наступила дата выезда (check-out), но вылет невозможен по независящим от них причинам. Отелям предписано направлять счета в DCT Abu Dhabi для компенсации", - говорится в сообщении.ирате Абу-Даби.



Российские туроператоры также получили официальное письмо от туристических властей Рас-эль-Хаймы о покрытии расходов на продление проживания туристов. В настоящее время предусмотрено бесплатное продление размещения до трёх ночей для гостей, которые не могут вылететь из-за действующих ограничений, сообщают в АТОР.



Там отмечают, что информации по аналогичным мерам в Шардже и Дубае пока нет.

"В Дубае и Шардже на данный момент туристов выселяют по окончании оплаченного срока проживания. Туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов, тогда как самостоятельным туристам приходится решать вопрос с проживанием и искать свободные номера в отелях своими силами", - сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян, слова которого приводятся в сообщении.



Ранее власти ОАЭ объявили, что государство полностью покроет расходы на размещение и обеспечение пострадавших и застрявших путешественников, гарантируя предоставление базовых услуг на период операционных корректировок. Около 20 тыс. российских туристов, у которых отменены или пропущены рейсы, находятся в данный момент в ОАЭ, сообщает также Ассоциация туроператоров России в воскресенье.

"По предварительным оценкам АТОР, сейчас в ОАЭ находится порядка 20 тысяч туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты, при этом их запланированный отдых уже завершился", - говорится в сообщении.



Туроператоры просят всех туристов быть постоянно на связи, оперативно сообщать своё актуальное место пребывания, внимательно следить за уведомлениями от принимающей стороны и авиакомпаний. Это необходимо для координации размещения, продления проживания и дальнейшей организации вылета, отмечает АТОР.



Более 20 тысяч пассажиров за последние сутки пострадали из-за коллапса авиасообщения в ОАЭ, сообщает издание Khaleejtimes.

"За последние сутки аэропорты и перевозчики обработали запросы более 20 тыс. туристов, пострадавших от переноса рейсов. Им были обеспечены временное жилье, питание и напитки, а также предоставлена возможность перебронирования рейсов", - говорится в сообщении.



Авиационные власти ОАЭ заявили, что продолжают координировать работу аэропортов и авиакомпаний, чтобы обеспечить безопасное и упорядоченное возобновление операций, как только позволят условия.

Путешественникам настоятельно рекомендуют следить за официальными сообщениями и напрямую связываться с авиакомпаниями для получения последней информации о статусе рейсов. /TOURBUS.RU

