Новости

Туроператоры решают проблемы сотен росcийскиих туристов и паломников, застрявших в Саудовской Аравии

Посольство России в Саудовской Аравии просит россиян не планировать поездки в страну в ближайшее время

Как сообщает пресс-служба АТОР, ситуация на Ближнем Востоке коснулась и Саудовской Аравии. На фоне сообщений о закрытии воздушного пространства 28 февраля и взрывов в столице страны 1 марта, российские туроператоры и хадж-компании ведут работу по обеспечению безопасности и возвращению своих клиентов в Россию.

Напомним, 28 февраля Саудовская Аравия закрыла для полетов свое воздушное пространство.

По оценкам экспертов, количество организованных туристов из России в Саудовской Аравии на данный момент невелико. Как сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, речь идет не более чем о тысяче клиентов туроператоров.

«Все они либо уже размещены в отелях, либо компании в настоящее время занимаются их расселением», — уточнил г-н Мурадян, комментируя ситуацию с теми, кто мог столкнуться с трудностями из-за перебоев в авиасообщении.

В пресс-службе туроператора «Интурист» также подтвердили, что число их туристов в королевстве незначительно, и в настоящий момент основная задача – решить вопросы с расселением тех, кто не смог оперативно вылететь обратно.

Однако основная масса российских граждан в Саудовской Аравии сегодня – это паломники. Их количество исчисляется тысячами, сказал Артур Мурадян. В частности, только по линии компании «Марва-Тур» в королевстве находится около 700 человек, совершающих умру.

Ситуация с вывозом паломников находится на особом контроле. Сегодня в телеграм-канале хадж-компания «Марва-Тур» со ссылкой на гендиректора Шамила Магомедова сообщили о том, что рейс авиакомпании «Азимут» по маршруту Махачкала-Джидда, который был на грани отмены, все же состоится.

«Только что связался с заместителем руководителя Хадж-миссии России Михаилом Рассадиным. Подтверждено, что сегодня вылетит рейс авиакомпании «Азимут» по маршруту Махачкала-Джидда, который находился на грани отмены. Соответственно паломники, находящиеся в Саудовской Аравии и летевшие ранее этой авиакомпанией, будут возвращены на Родину», –сказал Шамил Магомедов.

Что касается паломников, которые вчера должны были вылететь рейсом авиакомпании JAzeera Airways, то по информации г-на Магомедова, «этот вопрос в данный момент решается».

«Хадж-миссия России проводит огромную работу по координации и решению данной ситуации, обеспечивая поддержку и безопасность паломников», – добавил он.

На фоне событий в регионе Посольство России в Саудовской Аравии вчера также выступило со срочной рекомендацией для всех находящихся в стране граждан.

Дипломаты призывают соблюдать повышенные меры предосторожности, избегать мест массового скопления людей и ограничить перемещения по стране, не связанные с острой необходимостью.

Для тех, кто оказался в затруднительном положении в королевстве, работают круглосуточные телефоны экстренной связи:

Консульский отдел Посольства в Эр-Рияде: +9 6659 282 73 65

Генеральное консульство в Джидде: +9 6655 443 46 55

«Советуем росгражданам, планирующим в ближайшее время посетить Саудовскую Аравию, воздержаться от такого рода поездок до успокоения региональной обстановки», – отметили в Посольстве РФ в Саудовской Аравии.

/TOURBUS.RU