Посольство РФ в Израиле просит россиян покинуть страну через наземные пограничные переходы

Организованных российских туристов сейчас в Израиле нет

Посольство РФ в Израиле рекомендует россиянам покинуть при возможности страну через пограничные переходы с Египтом и Иорданией до нормализации обстановки, - сообщает «Интерфакс».

"После резкого обострения обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него 28 февраля с.г. посольство России в Израиле призывает находящихся здесь граждан Российской Федерации сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности, оставаться вблизи специально оборудованных защищенных помещений и не покидать их до уведомления местных властей", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.



Тем, у кого имеется такая возможность, посольство рекомендует покинуть Израиль на период до нормализации обстановки.

"По полученной от израильской стороны информации, погранпереход "Бегин" ("Таба") на границе с Египтом работает круглосуточно (российским гражданам с действительными документами для посещения Египта виза не требуется).

Дополнительно обращаем внимание на функционирование КПП "Ицхак Рабин" ("Вади Араба") на границе Израиля и Иордании, который открыт 28 февраля с.г. для выхода пассажиров до 20:00 и выезда автомобилей до 19:00", - сообщает посольство.



Также сообщается, что КПП "Алленби" ("Король Хусейн") на израильско-иорданской границе в субботу закрыт, но в воскресенье возобновит работу в обычном режиме. Российским гражданам с действительными документами для посещения Иордании виза не требуется.



Остальные сухопутные переходы, по данным дипмиссии, на данный момент закрыты в соответствии с указаниями служб безопасности Израиля и будут открыты после получения соответствующего разрешения.

"В работе погранпереходов на границах Израиля с Египтом и Иорданией возможны изменения. Рекомендуем росгражданам уточнять актуальную информацию перед поездкой", - сообщает посольство.



Ранее сообщалось, что организованных туристов в Израиле нет. Для этой страны с июня 2025 года действует запрет на продажу туров.

/TOURBUS.RU