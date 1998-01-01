|
28 февраля
Посольство РФ в Израиле просит россиян покинуть страну через наземные пограничные переходы
Организованных российских туристов сейчас в Израиле нет
Посольство РФ в Израиле рекомендует россиянам покинуть при возможности страну через пограничные переходы с Египтом и Иорданией до нормализации обстановки, - сообщает «Интерфакс».
"После резкого обострения обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него 28 февраля с.г. посольство России в Израиле призывает находящихся здесь граждан Российской Федерации сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности, оставаться вблизи специально оборудованных защищенных помещений и не покидать их до уведомления местных властей", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.
Дополнительно обращаем внимание на функционирование КПП "Ицхак Рабин" ("Вади Араба") на границе Израиля и Иордании, который открыт 28 февраля с.г. для выхода пассажиров до 20:00 и выезда автомобилей до 19:00", - сообщает посольство.
