Авиакомпании прекращают полеты в ОАЭ, Израиль и ряд других ближневосточных стран

Среди авиакомпаний, прекративших сегодня полеты в регион - «Аэрофлот», «Победа», Emirates и Red Wings

Власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для обеспечения безопасности полетов. Ранее в субботу свои воздушные пространства закрыли Иран и Израиль. Кроме того, авиационные власти Омана закрыли для полетов аэропорт столицы страны – Маскат, - сообщают СМИ.

“Аэрофлот" сообщил об отмене в субботу всех рейсов в/из Дубай и Абу-Даби (ОАЭ

"В связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ "Аэрофлот" вынужденно отменяет все сегодняшние (28.02.26) рейсы в/из Дубай и Абу-Даби", - говорится в сообщении перевозчика.



Отмечается, что в воскресенье рейсы по этим направлениям планируются выполнять на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости.

"Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформление вынужденного возврата. Пассажиры информируются по контактам, указанным в бронировании", - сообщает перевозчик.



Авиакомпания "Победа" сообщила, что отменила шесть рейсов, следующих между Москвой и Дубаем, из-за ограничения на полеты в ряде стран Персидского залива.

"В связи с введенными ограничениями на использование воздушного пространства Ирана, Ирака и ОАЭ "Победа" вынужденно корректирует расписание полeтов путeм отмены ряда рейсов, следующих по маршруту Москва ("Внуково") – Дубай (ОАЭ) – Москва ("Внуково")", - говорится в сообщении.



Авиакомпания Emirates временно приостанавливает все рейсы в/из Дубая в связи с закрытием воздушного пространства в ряде стран региона, сообщает перевозчик.

Компания советует пассажирам перед выездом в аэропорт обязательно проверять статус рейса. Пассажирам с отмененными рейсами компания предлагает обращаться для перебронирования по месту приобретения билетов.

В авиакомпании подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией и взаимодействуют с профильными органами.



Оператор аэропортов Дубая Dubai Airports призвал пассажиров временно не приезжать в оба аэропорта эмирата до получения актуальной информации по рейсам.

Сообщается, что часть рейсов из/в Дубая отменена или задержана в связи с временным частичным закрытием воздушного пространства ОАЭ.

Авиакомпания Red Wings отменила полеты в Израиль до 10 марта включительно, сообщает перевозчик.

"В настоящее время авиакомпания отменила перелеты в Израиль до 10 марта включительно. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат - авиакомпания полностью компенсирует стоимость билетов", - говорится в сообщении.

Всего на сегодня свыше 260 рейсов отменены в странах Персидского залива и Ближнего Востока, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на аналитическую компанию Cirium.

"После ударов США и Израиля по Ирану в регионе зафиксированы массовые отмены авиарейсов", - говорится в сообщении.

В субботу было отменено 232 рейса. Всего к 15:00 субботы отменено около 267 рейсов, запланированных на субботу и воскресенье. В Cirium ожидают дальнейший рост числа отмен.



Наибольшее количество отмен пришлось на ОАЭ (94), Израиль (40), Катар (34), Саудовскую Аравию (28), Иорданию (14) и Бахрейн (9).

При этом на субботу и воскресенье в регионе было запланировано 6 898 прилетов. К 15:00 субботы в страны региона ожидалось 3 422 рейса.

/TOURBUS.RU

