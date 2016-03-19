|
28 февраля
Авиакомпании прекращают полеты в ОАЭ, Израиль и ряд других ближневосточных стран
Среди авиакомпаний, прекративших сегодня полеты в регион - «Аэрофлот», «Победа», Emirates и Red Wings
Власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для обеспечения безопасности полетов. Ранее в субботу свои воздушные пространства закрыли Иран и Израиль. Кроме того, авиационные власти Омана закрыли для полетов аэропорт столицы страны – Маскат, - сообщают СМИ.
“Аэрофлот" сообщил об отмене в субботу всех рейсов в/из Дубай и Абу-Даби (ОАЭ
"В связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ "Аэрофлот" вынужденно отменяет все сегодняшние (28.02.26) рейсы в/из Дубай и Абу-Даби", - говорится в сообщении перевозчика.
Компания советует пассажирам перед выездом в аэропорт обязательно проверять статус рейса. Пассажирам с отмененными рейсами компания предлагает обращаться для перебронирования по месту приобретения билетов.
Авиакомпания Red Wings отменила полеты в Израиль до 10 марта включительно, сообщает перевозчик.
"В настоящее время авиакомпания отменила перелеты в Израиль до 10 марта включительно. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат - авиакомпания полностью компенсирует стоимость билетов", - говорится в сообщении.
Всего на сегодня свыше 260 рейсов отменены в странах Персидского залива и Ближнего Востока, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на аналитическую компанию Cirium.
"После ударов США и Израиля по Ирану в регионе зафиксированы массовые отмены авиарейсов", - говорится в сообщении.
НАШ ПОРТАЛ СЛЕДИТ ЗА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ
