АТОР: Туроператоры решают проблемы находящихся в странах Персидского залива российских туристов

Туроператоры находятся на оперативной связи со своими туристами, которые не смогли вернуться или вылететь в страны Ближнего Востока из-за закрытия воздушного пространства в регионе, сообщает в субботу Ассоциация туроператоров России.

"Все силы туроператоров сейчас направлены на решение первоочередных задач: помощь тем, кто не смог вылететь на родину, не смог воспользоваться транзитом и т. д., а также проработка вариантов размещения для не улетевших из России", - говорится в сообщении.



По данным ассоциации, для обработки возросшего потока обращений часть компаний задействовали дополнительных сотрудников, однако из-за большого числа запросов от туристов и агентов ответы могут занимать больше времени, чем обычно.

Как подчеркивают в АТОР, потери туроператоров исчисляются миллионами долларов. Однако точная оценка станет возможна не раньше понедельника-вторника.



"Многое зависит от позиции отелей и дальнейшего развития ситуации в регионе. Пока конфликт продолжает развиваться, туркомпании сосредоточены не на подсчетах, а на оперативной помощи туристам. Ситуация меняется в режиме реального времени, и все возможные варианты решений прорабатываются в ручном режиме", - говорится в сообщении.



Ранее в АТОР сообщили, что в Раэ находятся около 5) тысяч наших туристов, в Катаре находятся примерно 1 тыс. российских туристов, в Омане - около 700, в Бахрейне - около 300.

По информации АТОР, на данный момент угроза российским туристам в ОАЭ, Катаре и Бахрейне минимальна, с ними работают принимающие туроператоры.

"Организованных туристов в Израиле и Иране нет. Для этих стран действует запрет на продажу туров", - напомнили в ассоциации.

В АТОР также сообщили, что Иран, Израиль, Ирак, ОАЭ, Катар и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для авиасообщения. В связи с этим авиакомпании корректируют рейсы.



Отмечается, что туристов, которые сегодня не смогли вылететь из ОАЭ, туроператоры размещают в отелях.

"Судя по онлайн-табло аэропорта Дубая, самолеты после некоторого ожидания приземляются. На прилет фиксируются задержки и отмены, однако многие рейсы продолжают вылетать из Дубая по расписанию", - говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел ОАЭ сообщило о полной готовности принять необходимые меры для защиты граждан страны, резидентов и туристов на фоне текущей ситуации в регионе.

По данным СМИ, в субботу из башни Бурдж-Халифа в Дубае эвакуировали туристов и местных жителей.

Ранее сообщалось, что взрывы слышны в Кувейте, ОАЭ, Катаре и Бахрейне. В этих странах находятся американские военные базы.

Также сообщается об одном погибшем в результате ракетной атаки в Абу-Даби.

/TOURBUS.RU

НАШ ПОРТАЛ СЛЕДИТ ЗА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ