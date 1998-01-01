Новости

Г-н Зулкифли Бин-Мохамед представил нашему порталу богатые туристические возможности своей страны

Глава офиса по туризму Малайзии в РФ г-н Зулкифли Бин-Мохамед представил богатые туристические возможности своей страны читателям портала «Турбизнес».

Как рассказал г-н Бин-Мохамед, именно здесь здесь находятся древнейшие тропические леса планеты, а острова Тиоман, Реданг и Перхентианы признаны настоящими жемчужинами для пляжного отдыха и дайвинга. В 2026 году Малайзию ждет насыщенная событийная программа: более 300 фестивалей, включая Rainforest World Music Festival, праздник красок и гастрономические события.

По словам собеседника, главное направления российского туризма в Малайзию сегодня - остров Лангкави. Это самый популярный среди россиян остров, и конечно, туристам выгодно сразу сделать прямые перелеты именно туда.

Кроме того, планируется сделать столицу страны Куала-Лумпур такой же доступной точкой и хабомдля российского туриста, чтобы поток распределялся по стране равномерно, а не был сосредоточен лишь на одном архипелаге.

«Что касается расширения географии по России, Санкт-Петербург, Казань или Екатеринбург – наши рынки с большим потенциалом, поэтому как только появится возможность увеличить число отправных точек для полетов, мы сразу этим займемся», - отметил эксперт.

Безвизовый режим для граждан Малайзии, въезжающих в Россию, поможет укрепить международные отношения, познакомить граждан обеих стран с новыми культурами и традициями. Перспектив много не только в культурном плане, но и в образовательном, торговом, научном.

Запуск прямых рейсов, намеченный на этот год, будет способствовать развитию отношений между Малайзией и Россией, а также развитию туризма в обе стороны. Поток туристов из России в Малайзию вырос на 20-30% за прошлый год, введение этих мер повлияет на дальнейший рост, уверен г-н Бин-Мохамед.

Как отметил также глава малайзийского турофиса, «Для российского рынка мы делаем основной акцент на направлениях, связанных с природой, приключениями, экотуризмом, островами и пляжами, а также на культурных формах отдыха, которые, как мы считаем, особенно интересны для российских путешественников.

В частности, гостей страны круглый год ждут острова и курорты с белоснежными пляжами, прозрачным морем и отличным сервисом (Лангкави, Пангкор, Десару и др.), а с апреля по октябрь доступны настоящие жемчужины Малайзии – острова Восточного побережья».

Говоря о большой событийной программе в стране, г-н Бин-Моххамед рассказал, что в рамках кампании Visit Malaysia 2026 в течение года запланировано более 300 мероприятий, раскрывающих мультикультурную идентичность Малайзии, ее художественное наследие и богатые праздничные традиции.

Среди ключевых событий — Китайский Новый год (17 февраля – 3 марта), Тайпусам (1 февраля), Айдильфитри (28 марта), День независимости (31 августа) и День Малайзии (16 сентября).

Отдельного внимания заслуживает Rainforest World Music Festival, который пройдет с 26 по 28 июня. 3 марта по всей Малайзии пройдет волшебный Фестиваль фонарей. Также запланированы масштабные события «Краски Малайзии» (9 мая), «Вкусы Малайзии» (16 – 17 мая) и многочисленные региональные фестивали, поскольку у каждого штата есть свой календарь мероприятий.

В течение 2026 года Малайзию посетят и международные артисты: One Ok Rock (29 апреля), My Chemical Romance (30 апреля), BTS (12 – 13 декабря), а также другие K-POP группы.

«Я уверен, что мы продолжим работать с туроператорами и будем предоставлять им гранты на проведение собственных рекламных кампаний. Конечно, будут и семинары – как онлайн, так и офлайн, совместные проекты и привлечение медиа (ТВ, радио, журналы, соцсети и блогеры)».

