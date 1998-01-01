Новости MITT-2026: Розыгрыш путешествия от Oman Air, бизнес-завтрак от Travelline и паломнические туры в Египет

Международная туристическая выставка состоится с 11 по 13 марта в залах «Крокус Экспо»

Осталась неделя до старта выставки туризма MITT 2026. Приглашаем вас получить бесплатный билет и спланировать своё посещение.

Выставка состоится с 11 по 13 марта 2026 г. в Москве, в «Крокус Экспо»

Вашему вниманию – дайджест новостей выставки.

РОЗЫГРЫШ БИЛЕТА ОТ ОМАНСКИХ АВИАЛИНИЙ

Приглашаем вас посетить стенд Султаната Оман, где будет представлена актуальная информация о туристических возможностях направления, партнерских программах и новых продуктах.

В дни работы выставки на стенде Омана состоится розыгрыш авиабилета от Oman Air. Все посетители стенда смогут принять участие в розыгрыше и получить шанс отправиться в путешествие в одну из самых самобытных стран Ближнего Востока.

Будем рады видеть вас на выставке MITT 2026 в Москве с 11 по 13 марта.

Номер стенда Омана — B2027.

БИЗНЕС-ЗАВТРАК ДЛЯ ОТЕЛЬЕРОВ ОТ TRAVELLINE

Приглашаем вас на бизнес-завтрак «Вселенная гостеприимства: запустите продажи в космос» для отельеров от TravelLine, чтобы собраться вместе и обсудить, что внедрять прямо сейчас, чтобы не выпасть из гравитационного поля рынка.

📆 Когда: 12 марта в 10:00 мск.

📍Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1.

Как попасть:

1. Получить билет на сайте MITT

2. Зарегистрироваться на бизнес-завтрак TL

Посещение мероприятий деловой программы возможно только по персональному билету на выставку.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ В ЕГИПЕТ

Египет — одна из древнейших христианских земель, напрямую связанная с пребыванием Святого Семейства. Паломники могут пройти по Маршруту Святого Семейства (ЮНЕСКО), посетить монастыри преподобного Антония Великого и Павла Фивейского, святыни Вади-эль-Натрун и монастырь святой Екатерины на Синае.

Небольшие расстояния между святынями, развитая инфраструктура и круглогодичная доступность делают Египет удобным направлением как для групповых, так и для индивидуальных поездок.

Путешествие по христианскому Египту — это возможность прикоснуться к истокам монашества и живой духовной традиции, повлиявшей на всё православное наследие.

Ждём вас на стенде Египта B1027 с 11 по 13 марта на MITT 2026!