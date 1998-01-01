Новости

Пауэрбанк загорелся у пассажира рейса Екатеринбург-Стамбул

Пауэрбанк загорелся у пассажира, летевшего из Екатеринбурга в Стамбул, устройство удалось потушить, сообщили в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

"На борту самолета Airbus A320, выполнявшего рейс U6773 по маршруту Екатеринбург– Стамбул, у одного из пассажиров задымился пауэрбанк. Потушить устройство удалось благодаря слаженным и профессиональным действиям бортпроводника-инструктора", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в авиакомпании, самолет продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в аэропорту Стамбула.

Провоз пауэрбанков (внешних аккумуляторов) в самолетах в России разрешен большинством авиакомпаний только в ручной клади. Сдавать их в багаж запрещено из-за риска возгорания.

Также сообщалось, что Международная ассоциация авиатранспорта с 1 января 2026 года изменила правила провоза пауэрбанков и техники с литиевыми батареями на борту самолетов, запретив их провоз в багаже, который летит отдельно от пассажира.

Роспотребнадзор проверяет информацию о массовом отравлении российских туристов на острове Фукуок

Роспотребнадзор запросил информацию в Минздраве Вьетнама в связи с отравлением российских туристов на острове Фукуок, сообщили журналистом в ведомстве.

"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов появились симптомы отравления после отдыха на пляже на острове Фукуок, Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в Министерство здравоохранения Вьетнама о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - рассказали в агентстве.

Там добавили, что запрос направлен в рамках действующего соглашения о сотрудничестве в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия. Аналогичный официальный запрос о предоставлении информации отправлен в Ассоциацию туроператоров России.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали туристам соблюдать меры профилактики, включая мытье рук, использование только бутилированной или кипячёной воды, мытье овощей и фруктов.

Рекомендуется также избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции (лихорадка, сыпь, рвота, диарея).

В Пермском крае пропала группа туристов на снегоходах

В Красновишерском округе Пермского края ведутся поиски группы туристов на снегоходах, сбившихся с маршрута и не выходящих на связь, сообщает министерство территориальной безопасности региона.

"Незарегистрированная группа из 5 человек на снегоходах сбилась с маршрута. Они выехали в район плато Кваркуш, Дом Иванова, и не вернулись на точку сбора в установленную дату. На связь не выходят", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в зоне поисков задействованы сотрудники МЧС России, правоохранительные органы, спасатели Пермской краевой службы спасения, аварийно-спасательные формирования близлежащих округов, волонтеры.

