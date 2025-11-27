Новости Первое марта – время перемен в законодательстве Глава юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов рассказал нашему порталу об важных изменениях в туристическом законодательстве

Вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» и автор ТГ-канала «Юридические новости-Туризм» Георгий Мохов рассказал нашему порталу об изменениях в законодательстве с 1 марта 2026 года. Осенняя сессия 2025 года в Госдуме во многом была посвящена вопросам, связанным с туризмом: были внесены и рассматривались законопроекты, определяющие важные для отрасли дефиниции, изменяется понятие туристского продукта, уточняется распределение ответственности между субъектами турдеятельности, предпринята попытка регулирования деятельности онлайн-агрегаторов. Однако эта работа еще продолжается, и с 1 марта 2026 года в силу вступают два важных норматива. Гостиницы и иные средства размещения С 1 марта 2026 года вступают в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в РФ (Постановление Правительства РФ от 27.11.2025 N 1912). Эти правила затронут большое количество новых объектов классификации, то есть буквально все средства размещения: гостиницы, санатории, кемпинги, глэмпинги, базы отдыха и иные малые средства размещения туристов. В ходе реформы системы классификации средств размещения необходимо было унифицировать правила оказание услуг для всех участников рынка. В большей части правила повторяют ранее действующий норматив, но есть ряд важных изменений, в частности в правилах бронирования и отказа от услуг. По новым правилам предусматривается ожидание потребителя (то есть туриста) в средстве размещения до времени выезда (расчетного часа) дня, следующего за днем запланированного заезда. Если заказчик (потребитель) уведомляет об отказе от договора до дня заезда, исполнитель возвращает ему плату за услуги средства размещения в полном размере. В случае несвоевременного уведомления об отказе от договора заказчиком (потребителем), опоздания или незаезда потребителя с него или с заказчика взимается плата за номер, отдельное здание (часть здания), строение, сооружение или площадку кемпинга, но не более чем за одни сутки. При этом сохраняется право на удержание фактических расходов, например, если отель готовился к встрече гостей, закупал дополнительное оборудование или продукты, готовил конференц-залы, проводил переоборудование под конкретный заказ. Важное нововведение – это перечень документов, по которым возможно теперь заселение в отель. Кроме ранее предусмотренных вариантов заселения по паспорту и иным удостоверениям личности, новые правила допускают заселение по заграничному паспорту. В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, заселение гражданина РФ осуществляется при предъявлении российского национального водительского удостоверения. Также правила предусматривают возможность предъявления «цифрового паспорта» посредством мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (применяется в случае заселения потребителя в тип средства размещения "гостиница"). Возможно заселение с применением единой биометрической системы через портал «Госуслуг» или с использованием цифрового профиля в национальном мессенджере. Применение цифрового профиля посредством Госуслуг вступает в силу с 1 апреля 2026 года, так как это требует дополнительного подключения к соответствующему приложению ГосДоки. Что такое туристский продукт - 2026 Еще один важный закон, вступающий в силу с 1 марта 2026 года, предусматривает изменение понятия «туристский продукт». В Законе об основах туристской деятельности в РФ изменяется базовое определение туристского продукта и указаны особенности его формирования. Федеральный закон от 29.12.2025 N 553-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" разделяет понятия туристского продукта для выездного туризма и внутреннего/въездного туризма. В новой редакции туристский продукт – это комплекс туристских услуг, предоставляемых за общую цену (независимо от набора услуг, включаемых в эту цену), формируемый туроператором с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. В закон вносится и новая статья «Особенности формирования туристского продукта», которая гласит, что при формировании туроператором туристского продукта в сфере выездного туризма в комплекс услуг, входящих в такой туристский продукт, включаются услуги по перевозке из России в страну (место) временного пребывания и услуги по размещению в стране (месте) временного пребывания. При формировании туроператором туристского продукта в сфере въездного туризма и внутреннего туризма в комплекс услуг включаются услуги по размещению на территории РФ, а также не менее одной дополнительной услуги из указанных в законе. К таким услугам может относиться перевозка любым видом транспорта, экскурсионное обслуживание, услуги гида-переводчика или инструктора-проводника. Установлено, что услуги инструктора-проводника в обязательном порядке включаются в состав туристского продукта в сфере внутреннего туризма и въездного туризма, реализация которого предполагает прохождение туристом туристского маршрута, требующего специального сопровождения. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка