Туроператоры: Первый праздник весны российские туристы встретят в ОАЭ, Сочи и двух столицах

В этом году празднование Международно женского дня продлится с 7 по 10 марта

В этом году на празднование 8 марта выпадает три выходных дня, и самыми популярными направлениями среди российских туристов в праздничный период стали ОАЭ, Сочи, Москва и Санкт-Петербург, - сообщают эксперты, опрос которых публикует пресс-служба РСТ.

По словам руководителя по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольги Ланской, в 2026 году спрос на поездки вокруг 8 марта существенно вырос по большинству зарубежных направлений.

Лидером стал ОАЭ – продажи увеличились почти втрое, сильную динамику показывают Вьетнам и Турция, а Египет сохраняет позиции массового драйвера. Внутренний рынок остается стабильным, тогда как часть туристов перераспределяется в сторону дальних зарубежных направлений.

«Топ продаж среди всех направлений на неделю с 1 по 8 марта возглавляет ОАЭ с долей 32%. Эмираты и Египет формируют почти 60% всех продаж на 8 марта. Еще около 28% приходится поровну на Таиланд и Вьетнам. Остальные направления занимают нишевые доли. В России на заезды с 8 марта чаще выбирают короткие поездки на 3-5 дней. Около 60% всех продаж внутри страны на эти даты приходится на Сочи и Черноморское побережье, куда едут за мягкой погодой, морем, горами и спа, а также на Москву и Центральный регион для сити-туров с посещением музеев, выставочных пространств, ресторанов, кафе и пр.

Отдельный сегмент формируют горнолыжные поездки на Шерегеш, как правило, на 8 дней, и оздоровительные туры в Кавминводы – там средняя продолжительность тура 11 дней. Для более насыщенных экскурсионных программ выбирают Байкал, Калининград, Карелию и Дагестан», – рассказала г-жа Ланская.

Дальние направления ожидаемо бронируются на 9-12 ночей с учетом трех праздничных дней. На Шри-Ланку, Хайнань, Маврикий выделяют 9 дней, на Вьетнам – 11 дней, на Таиланд – 12 дней.

Эксперт добавила, что туры подорожали в среднем на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость пятидневного тура в Стамбул с вылетом из Москвы 6 марта составит от 104 тыс. рублей на двоих с размещением в «пятерке». В Таиланде программа на 9 ночей с проживанием в отеле 4* и вылетом 5 марта выйдет от 239 тыс. рублей на двоих. На некоторых направлениях отели уже на «стопах».

Бронировали мартовские праздники в среднем за два месяца, глубина продаж выросла на две недели год к году.

В компании «Русский Экспресс» в топе зарубежных направлений для поездок на длинные выходные с 8 марта также лидирует ОАЭ с долей продаж 32,6%, Китай (11,6%), Таиланд (10,3%), Вьетнам (9,4%) и Турция (7,9%).

«Более 65% заявок включают только наземное обслуживание.

Средняя глубина продаж – 55 дней, продолжительность отдыха – 8,3 ночей. Средний чек по Эмиратам составляет 256 тыс. рублей, по Китаю и Таиланду – 157 тыс., по Вьетнаму – 131 тыс., по Турции – 69 тыс.», – пояснила аналитик PR-отдела Елизавета Тимошенко.

Анализ ранних бронирований туристического жилья в России на предстоящие мартовские праздники на платформе Bronevik.com показал, что проживание в объектах размещения в эти даты обойдется на 16% дороже, чем на предыдущей неделе.

Средний чек на 7-9 марта сейчас составляет 7,2 тыс. рублей за ночь, неделей ранее – 6,2 тыс. При этом в годовом сопоставлении средняя стоимость заказов на мартовские праздники практически не изменилась.

Разницу в ценах исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко отчасти связывает с началом сезонного спроса.

В топ направлений по объемам бронирований у Bronevik.com входят Москва и Санкт-Петербург – по 13% от всех заказов по России, у Екатеринбурга, Краснодара, Сочи и Казани – по 3%. Более всего запросов по акции раннего бронирования поступило на отели (64%), на мини-отели пришлось 10%, на апартаменты 7%.

Чаще заказывают проживание в объектах без звезд (33%), в «трешках» – 28%, «четверках» – 27%, «пятерках» – 7%, в объектах категории 1-2 звезды – 5%.

/TOURBUS.RU