Новости Горячие авиановости Прямой рейс впервые свяжет Новосибирск с Батуми/ «Аэрофлот» увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг/ Red Wings начнет выполнять рейсы по маршруту Пермь - Минск

Прямой рейс впервые свяжет Новосибирск с Батуми Авиакомпания Red Wings 25 мая откроет рейсы по маршруту Новосибирск – Батуми (Грузия), сообщает пресс-служба перевозчика в четверг. Полеты будут выполняться на российских самолетах Ту-204 и Ту-214 дважды в неделю в летний сезон. Первый рейс состоится 25 мая", - говорится в сообщении.



Рейсы из Новосибирска запланированы по понедельникам и четвергам, обратные вылеты — по средам и воскресеньям. Время в пути до курорта Аджарии составит 5 часов 10 минут.

"Новый рейс свяжет Сибирь с черноморским побережьем Грузии прямым перелётом и упростит поездки в Батуми для жителей Новосибирска. Пассажиры смогут сэкономить время в пути и добираться без пересадок", - отмечают в авиакомпании.



С запуском нового направления прямые перелеты Red Wings в Грузию будут доступны из 9 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самару, Краснодар, Сочи и Уфу. «Аэрофлот» увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг «Аэрофлот» с 6 марта увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг. Количество рейсов авиаперевозчика вырастет с 9 до 12 в неделю. Продажа билетов открыта. Новые дополнительные рейсы из Москвы на популярный курорт Вьетнама будут выполняться по средам пятницам и воскресеньям. Обратные рейсы из Нячанга запланированы по четвергам, субботам и понедельникам. «Аэрофлот» впервые в истории запустил регулярные рейсы в Нячанг в марте 2025 года. В действующем расписании Аэрофлот выполняет регулярные рейсы в Нячанг из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Владивостока. Ранее авиаперевозчик сообщал о том, что увеличивает частоту рейсов между Москвой и Нячангом с 7 до 9 в неделю. Red Wings начнет выполнять рейсы по маршруту Пермь - Минск Авиакомпания Red Wings с 9 апреля начнет выполнять рейсы по маршруту Пермь - Минск, сообщает пресс-служба авиакомпании. Полеты запланированы до конца сентября 2026 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Время в пути из Перми в Минск составит 3 часа 5 минут, в обратном направлении - 2 часа 45 минут. На маршруте планируется задействовать российские самолеты SJ-100. Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский", московском "Домодедово", "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы. Основу флота компании составляют авиалайнеры SJ-100. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка