26 февраля
Горячие авиановости
Прямой рейс впервые свяжет Новосибирск с Батуми/ «Аэрофлот» увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг/ Red Wings начнет выполнять рейсы по маршруту Пермь - Минск
Прямой рейс впервые свяжет Новосибирск с Батуми
Авиакомпания Red Wings 25 мая откроет рейсы по маршруту Новосибирск – Батуми (Грузия), сообщает пресс-служба перевозчика в четверг.
Полеты будут выполняться на российских самолетах Ту-204 и Ту-214 дважды в неделю в летний сезон. Первый рейс состоится 25 мая", - говорится в сообщении.
«Аэрофлот» увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг
«Аэрофлот» с 6 марта увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг. Количество рейсов авиаперевозчика вырастет с 9 до 12 в неделю. Продажа билетов открыта.
Новые дополнительные рейсы из Москвы на популярный курорт Вьетнама будут выполняться по средам пятницам и воскресеньям. Обратные рейсы из Нячанга запланированы по четвергам, субботам и понедельникам.
«Аэрофлот» впервые в истории запустил регулярные рейсы в Нячанг в марте 2025 года. В действующем расписании Аэрофлот выполняет регулярные рейсы в Нячанг из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Владивостока.
Ранее авиаперевозчик сообщал о том, что увеличивает частоту рейсов между Москвой и Нячангом с 7 до 9 в неделю.
Red Wings начнет выполнять рейсы по маршруту Пермь - Минск
Авиакомпания Red Wings с 9 апреля начнет выполнять рейсы по маршруту Пермь - Минск, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Полеты запланированы до конца сентября 2026 года.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.
Время в пути из Перми в Минск составит 3 часа 5 минут, в обратном направлении - 2 часа 45 минут.
На маршруте планируется задействовать российские самолеты SJ-100.
Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский", московском "Домодедово", "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы. Основу флота компании составляют авиалайнеры SJ-100.
