Новости
26 февраля
Горячие авиановости

Прямой рейс впервые свяжет Новосибирск с Батуми/ «Аэрофлот» увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг/  Red Wings начнет выполнять рейсы по маршруту Пермь - Минск


Picture background

 

Прямой рейс впервые свяжет Новосибирск с Батуми

Авиакомпания Red Wings 25 мая откроет рейсы по маршруту Новосибирск – Батуми (Грузия), сообщает пресс-служба перевозчика в четверг.

Полеты будут выполняться на российских самолетах Ту-204 и Ту-214 дважды в неделю в летний сезон. Первый рейс состоится 25 мая", - говорится в сообщении.

Рейсы из Новосибирска запланированы по понедельникам и четвергам, обратные вылеты — по средам и воскресеньям. Время в пути до курорта Аджарии составит 5 часов 10 минут.
"Новый рейс свяжет Сибирь с черноморским побережьем Грузии прямым перелётом и упростит поездки в Батуми для жителей Новосибирска. Пассажиры смогут сэкономить время в пути и добираться без пересадок", - отмечают в авиакомпании.

С запуском нового направления прямые перелеты Red Wings в Грузию будут доступны из 9 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самару, Краснодар, Сочи и Уфу.

 

«Аэрофлот» увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг

«Аэрофлот» с 6 марта увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг. Количество рейсов авиаперевозчика вырастет с 9 до 12 в неделю. Продажа билетов открыта.

Новые дополнительные рейсы из Москвы на популярный курорт Вьетнама будут выполняться по средам пятницам и воскресеньям. Обратные рейсы из Нячанга запланированы по четвергам, субботам и понедельникам.

 

«Аэрофлот» впервые в истории запустил регулярные рейсы в Нячанг в марте 2025 года. В действующем расписании Аэрофлот выполняет регулярные рейсы в Нячанг из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Владивостока.

Ранее авиаперевозчик сообщал о том, что увеличивает частоту рейсов между Москвой и Нячангом с 7 до 9 в неделю.

  

Red Wings начнет выполнять рейсы по маршруту Пермь - Минск

Авиакомпания Red Wings с 9 апреля начнет выполнять рейсы по маршруту Пермь - Минск, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты запланированы до конца сентября 2026 года.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

 

Время в пути из Перми в Минск составит 3 часа 5 минут, в обратном направлении - 2 часа 45 минут.

На маршруте планируется задействовать российские самолеты SJ-100.

 

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский", московском "Домодедово", "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы. Основу флота компании составляют авиалайнеры SJ-100.

/TOURBUS.RU


