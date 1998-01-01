|
туристический бизнес
для профессионалов
26 февраля
Туроператоры: Спрос на зарубежные круизы продолжает расти
В лидерах спроса – безвизовые маршруты по Персидскому заливу, также возвращается интерес к Средиземноморью
Спрос на зарубежные круизы продолжает расти, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.
По данным туроператоров, в лидерах спроса – безвизовые маршруты по Персидскому заливу и Азии, продолжает увеличиваться интерес к новым, а также нишевым направлениям.
«Бронирование зарубежных круизов идет хорошо, традиционно лидируют безвизовые, причем, не только по Персидскому заливу. Прирост – не менее 30%, в основном за счет азиатских маршрутов на основе прямых перелетов в Китай.
Продолжается тенденция прошлого года – возвращение россиян на круизы по Средиземному морю. Очевидно, что туристы привыкли к дорогим и не очень удобным перелетам. Здесь есть устойчивая тенденция к росту, хотя объем безвизовых круизов очевидно больше, в том числе благодаря их круглогодичному формату.
Если до пандемии на средиземноморские круизы приходилось 60% всех продаж, то сейчас 50%, а по итогам этого года можно ждать 45%», – рассказал руководитель департамента круизов PAC Group Михаил Фельдман.
В круизном центре «Инфофлот» фиксируют устойчивый спрос на нескольких направлениях. Это Персидский залив, куда туристов привлекает сочетание доступности авиарейсов из большого числа российских городов, разнообразие работающих круизных операторов и безвизовый режим. Также востребована Азия – прежде всего, маршруты из Шанхая с посещением Японии и Южной Кореи.
«Безвизовый транзитный формат, интересная география стоянок и общая тенденция на сближение с Азией выводят этот круизный регион в топы. Средиземноморье сохраняет позиции в числе лидеров. Темпы роста по сравнению с прошлым годом слегка замедлились, но говорить о падении спроса не приходится.
Визовый фактор – скорее, психологическое восприятие туристов, чем показатель реальной возможности поездки: ряд стран Шенгена продолжает выдавать визы под круизы, визовая поддержка туристам оказывается», – пояснил генеральный директор компании Андрей Михайловский.
В целом средняя глубина бронирования сейчас составляет в «Инфофлоте» 8-10 месяцев. Ключевым сдерживающим фактором ее дальнейшего увеличения остается авиаперевозка: динамика бронирований напрямую зависит от формирования полетных программ. Наиболее востребованные даты, выпадающие на праздники и сезон отпусков, распродаются существенно раньше.
Директор по развитию компании CruClub Екатерина Илюшина также говорит о продолжении в 2026 году тенденции на увеличение спроса. Восстанавливается глубина продаж – средняя составляет 9-6 месяцев, но уже сейчас есть бронирования на редкие маршруты 2028 года, например, в Австралию и Новую Зеландию.
«Правда, Средиземное море, к сожалению, теряет свою популярность из-за визовых сложностей и удорожания перелетов. Рынок сильно переориентировался на более доступные и, на мой взгляд, более разнообразные маршруты. Азия кратно растет в объемах. Полностью безвизовые круизы Китай – Япония – Южная Корея удобны и выгодны прямыми перелетами в Шанхай из многих городов РФ.
Круизы из Сингапура в Таиланд, Вьетнам, Бали с более сложным перелетом и простой, но все-таки визой, тоже очень привлекают россиян. Становится все более популярным направление Австралии и Новой Зеландии, где для нас тоже упрощенные визы», – рассказала эксперт.
