По информации АТОР, туроператоры обеспокоены ситуацией с получением виз на Кипр перед началом летнего сезона. С запуском визовых центров Кипра в России любые преференции для организованных туристов при подаче на визу исчезли. Ранее посольство Кипра отозвало у всех туроператоров аккредитацию еще в прошлом году и до сих пор не переоформило ее, не называя даже примерных сроков возобновления, сообщили в нескольких компаниях. В результате организованные туристы записываются в визовые центры на подачу документов на общих основаниях. Ситуация усугубляет дефицит слотов: по данным туроператоров, в обычный зал в Москве можно записаться в лучшем случае лишь за две недели, в более ранние сроки не попасть даже в премиум-зал (с доплатой около 15 тыс. руб.). Туристы жалуются на медленную работу центров и запросы документов не из официального списка. Что касается сроков оформления кипрской визы, то официально они составляют от 15 до 45 дней, однако на практике решения приходят в среднем за 2–3 недели. Но это сейчас, в низкий сезон, подчеркивают туроператоры. При текущей организации визового процесса в высокий сезон эти сроки с большой вероятностью увеличатся. «На сегодняшний день клиентам туроператоров доступен лишь вариант личной подачи документов со сдачей биометрии, однако доступность этой услуги в визовых центрах ограничена. Консульство при этом никак не реагирует на сложившуюся проблему. В таких условиях, когда свободных окон на ближайшие даты нет даже в межсезонье, предполагаем, что в высокий сезон записаться на подачу документов, как и получить визу в разумные сроки, будет еще сложнее», – заявили в одной из компаний. Там добавили, что ситуация «ставит под сомнение возможность формирования конкурентного турпродукта по направлению, в том числе делает нереализуемыми и бронирования туров «в последний момент». При этом, по информции АТОР, на этапе раннего бронирования продажи туров на Кипр не демонстрируют заметного прироста по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в компаниях «Русский Экспресс», ICS Travel Group, Space Travel и TEZ Tour, интерес к направлению сохраняется примерно на уровне 2025 года. В «Русском Экспрессе» почти 40% бронирований приходится на Протарас, за которым следуют Лимассол (22%), а также Айя-Напа и Пафос (примерно по 17%). В Space Travel и ICS Travel Group, напротив, выделяют Ларнаку и Лимассол как основные точки притяжения. Глубина продаж в целом достигает конца сентября, а пик бронирований приходится на июль–август. Средний чек на отдых, по данным «Русского Экспресса», составляет 322 тыс. руб. В вопросе перевозки туристов на Кипр туроператоры в этом году сделали ставку на стыковочные рейсы, отказавшись от формирования собственных блоков мест. Ни одна из опрошенных компаний не планирует блочную перевозку. Как поясняют в Space Travel, блоки невыгодны, поскольку за сопоставимые деньги туристы могут сами организовать перелет с пересадками. Среди рекомендуемых вариантов – авиакомпании FlyOne (через Армению), Georgian Airways (через Грузию), а также Emirates с пересадкой в Дубае и Qatar Airways с пересадкой в Дохе. По данным министерства туризма Кипра, в 2025 году страну посетило 63,8 тыс. россиян (+30,9% к 2024 году). По сравнению с доковидным 2019 годом российский турпоток на Кипр сократился в 12,2 раза (почти 782 тыс. прибытий). /TOURBUS.RU

