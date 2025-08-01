Дмитрий Арутюнов: «Отмена рекомендации не посещать страну всегда позитивна для рынка»

Эксперты туррынка обсуждают последствия отмены рекомендаций о нежелательности поездок российских туристов в Венесуэлу

Как мы сообщали ранее, 24 февраля МИД и Минэкономразвития отменили рекомендацию о нежелательности поездок российских туристов в Венесуэлу. Туроператоры вновь могут продвигать направление и предлагать турпродукт, заранее информируя своих туристов о текущей ситуации в стране.

При этом в ведомствах обратили внимание, что туристам рекомендуется проявлять бдительность и принимать необходимые меры личной безопасности при посещении Венесуэлы

После отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития о нежелательности поездок в Венесуэлу и формирования туда туров туроператоры ждут возобновления авиарейсов в страну, - сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

По оценке экспертов РСТ, направление будет востребовано у россиян, если ситуация в стране, включая безопасность перелетов, полностью нормализуется.

Как отметил генеральный директор компании Venetur Rusia Калим Себастьян Дэлия, снятие Минэкономразвития рекомендации воздерживаться от поездок в Венесуэлу рынок в целом воспринимает как очень позитивный и обнадеживающий сигнал.

«К нам все время поступали запросы от туристов, мы по-прежнему видим интерес к направлению. Особенно тепло клиенты отзывались о турах на остров Маргарита.

В то же время возобновление продаж туров во многом зависит от решений авиакомпаний и формирования их полетных программ. Мы полностью готовы к работе и будем рады возвращению полноценного авиасообщения», – пояснил он.

«Говорить о полном возобновлении полетных программ в Венесуэлу можно будет после стабилизации ситуации и всесторонней оценки рисков, прежде всего связанных с обеспечением безопасности авиаперевозок. Такие решения требуют взвешенного подхода и тщательной проработки со стороны авиакомпаний и туроператоров», – заметила генеральный директор компании Pegas Touristik Анна Подгорная.

По ее словам, большинство туристов, ранее планировавших поездку в Венесуэлу, предпочли перебронировать туры на другие направления, не дожидаясь восстановления авиасообщения. При этом в целом глубина продаж и динамика бронирований Венесуэлы не отличается от других направлений: сейчас она составляет в среднем полтора-два месяца, как и по большинству стран.

«С учетом того, что направление востребовано у российских туристов, при благоприятных условиях спрос может восстановиться довольно быстро», – подчеркнула эксперт.

В компании «АРТ-Тур» сообщили, что сейчас больше туристов спрашивают Кубу, нежели Венесуэлу.

«По Венесуэле запросов пока не было – по понятным причинам. Отмена рекомендации не посещать страну всегда позитивна для рынка, и, если далее все будет спокойно, скорее всего, в Каракас через какое-то время снова начнут летать самолеты из России.

Но пока не понятно, как будет развиваться ситуация. Ждем нормализации ситуации в стране», – уточнил генеральный директор компании Дмитрий Арутюнов.

/TOURBUS.RU