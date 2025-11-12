Новости Минтранс РФ: С первого марта меняются правила размещения в самолете семей с детьми Кроме того, изменятся правила провоза бесплатной ручной клади и расширяется возможность вынужденного возврата авиабилетов

В России с 1 марта начнут действовать обновленные нормы размещения семей с детьми на борту самолета, - сообщает сегодня «Интерфакс». Согласно приказу Минтранса, если семья с детьми купила билеты одним бронированием, то авиакомпании обязаны посадить родителей или сопровождающих с детьми до 12 лет рядом без каких-либо доплат. При этом выбрать такие места бесплатно смогут сами пассажиры при регистрации.



Также авиакомпании должны предоставлять скидку 50% на перелеты внутри страны для детей от 2 до 12 лет. Правило не распространяется на тарифы бизнес-класса, а также субсидируемые и "плоские" тарифы.



Действующая норма о бесплатной перевозке ребенка до 2 лет без предоставления ему отдельного от взрослого места на внутренних рейсах и со скидкой не менее 90% - на международных, остается в силе. Если же сопровождающее лицо попросит для такого ребенка отдельное место, заплатить за него придется по правилам, предусмотренным для детей от 2 до 12 лет.

В остальных случаях авиакомпании наделяются правом самим определять размер скидки.



Кроме того, изменятся правила провоза бесплатной ручной клади: покупки из дьюти-фри и детскую коляску теперь можно брать на борт. Расширен также список разрешенного в ручной клади и для людей с инвалидностью. Как пояснил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, электронный посадочный талон, скидки детям и предоставление им соседних с родителями мест без доплаты уже довольно давно применялись на практике и с 1 марта они будут лишь официально закреплены в правилах перевозки приказом Минтранса. Но есть и новшества. «Среди нововведений стоит отметить возможность вынужденного возврата авиабилетов. Причем правила четко указывают основания для такого возврата. Это может быть задержка рейса более чем на 30 минут, что очень важно в условиях действующих ограничений и большого числа стыковочных перелетов и позволяет получить деньги за билет без штрафа. Среди причин также вылет рейса раньше времени, указанного в билете, а также болезнь близкого родственника, а не только члена семьи, как было раньше. Поводом для возврата может быть и ошибка авиакомпании в оформлении билета», – рассказал г-н Горин. Важно также, что теперь при отказе пассажира от одной части перелета, вторая его часть сохраняется. То есть те, кто опоздал на рейс «туда», могут воспользоваться билетом «обратно». «Сейчас опоздавший на первый этап перевозки пассажир признается отказавшимся от полета, и билет, в том числе обратный, полностью аннулируется, как правило, без компенсации. Теперь пассажир получает право уведомить авиакомпанию о нежелании воспользоваться первым этапом рейса до окончания регистрации на него, а если он опоздал – в течение двух часов после вылета. Правда, при условии, что второй вылет состоится не раньше, чем через сутки после вылета первого, на который пассажир не попал. И при условии, что пассажир уведомит авиакомпанию о намерении лететь обратно. Если нет – перевозчик имеет право аннулировать следующие этапы», – уточнил эксперт. Важное нововведение – с пассажиров не будут брать плату за переоформление билета для исправления ошибок, допущенных перевозчиком или уполномоченным агентом. Правда, если ошибку допустил сам пассажир, платить придется. Дмитрий Горин также отметил, что за перевозчиками теперь на законодательном уровне будет закреплена обязанность заранее информировать пассажира об условиях перелета. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка