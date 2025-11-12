|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
25 февраля
Минтранс РФ: С первого марта меняются правила размещения в самолете семей с детьми
Кроме того, изменятся правила провоза бесплатной ручной клади и расширяется возможность вынужденного возврата авиабилетов
В России с 1 марта начнут действовать обновленные нормы размещения семей с детьми на борту самолета, - сообщает сегодня «Интерфакс».
Согласно приказу Минтранса, если семья с детьми купила билеты одним бронированием, то авиакомпании обязаны посадить родителей или сопровождающих с детьми до 12 лет рядом без каких-либо доплат.
При этом выбрать такие места бесплатно смогут сами пассажиры при регистрации.
Правило не распространяется на тарифы бизнес-класса, а также субсидируемые и "плоские" тарифы.
Расширен также список разрешенного в ручной клади и для людей с инвалидностью.
Как пояснил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, электронный посадочный талон, скидки детям и предоставление им соседних с родителями мест без доплаты уже довольно давно применялись на практике и с 1 марта они будут лишь официально закреплены в правилах перевозки приказом Минтранса.
Но есть и новшества.
«Среди нововведений стоит отметить возможность вынужденного возврата авиабилетов. Причем правила четко указывают основания для такого возврата. Это может быть задержка рейса более чем на 30 минут, что очень важно в условиях действующих ограничений и большого числа стыковочных перелетов и позволяет получить деньги за билет без штрафа.
Среди причин также вылет рейса раньше времени, указанного в билете, а также болезнь близкого родственника, а не только члена семьи, как было раньше. Поводом для возврата может быть и ошибка авиакомпании в оформлении билета», – рассказал г-н Горин.
Важно также, что теперь при отказе пассажира от одной части перелета, вторая его часть сохраняется. То есть те, кто опоздал на рейс «туда», могут воспользоваться билетом «обратно».
«Сейчас опоздавший на первый этап перевозки пассажир признается отказавшимся от полета, и билет, в том числе обратный, полностью аннулируется, как правило, без компенсации. Теперь пассажир получает право уведомить авиакомпанию о нежелании воспользоваться первым этапом рейса до окончания регистрации на него, а если он опоздал – в течение двух часов после вылета.
Правда, при условии, что второй вылет состоится не раньше, чем через сутки после вылета первого, на который пассажир не попал. И при условии, что пассажир уведомит авиакомпанию о намерении лететь обратно.
Если нет – перевозчик имеет право аннулировать следующие этапы», – уточнил эксперт.
Важное нововведение – с пассажиров не будут брать плату за переоформление билета для исправления ошибок, допущенных перевозчиком или уполномоченным агентом. Правда, если ошибку допустил сам пассажир, платить придется.
Дмитрий Горин также отметил, что за перевозчиками теперь на законодательном уровне будет закреплена обязанность заранее информировать пассажира об условиях перелета.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|