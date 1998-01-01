|
25 февраля
Роспотребнадзор: Вспышки заболевания ротавирусом на Домбае нет
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о «массовом отравлении туристов на горнолыжном курорте Домбай»
Telegram-канал SHOT сообщил , что «массовое отравление туристов произошло на горнолыжном курорте Домбай, расположенном в Карачаево-Черкесской Республике». Об этом пишет сегодня издание Газета.ру.
В публикации отмечается, что люди могли заразиться ротавирусной инфекцией. Отдыхающие жалуются на тошноту и рвоту, боли в животе. При этом у некоторых заболевших симптомы проявились в первые дни пребывания на курорте, у остальных — уже после возвращения домой.
Как рассказала журналистам москвичка по имени Юлия, она приехала на Домбай в компании из четырех человек. Уже через два дня у девушки и ее молодого человека резко ухудшилось самочувствие.
«Сейчас они проводят время в номере и лечатся самостоятельно. По словам туристки, она просит вернуть деньги за ски-пасс из-за сорванного отпуска», — отмечается в материале.
Другая москвичка по имени Валерия заявила, что во время поездки на Домбай ее мучили диарея и рвота. Женщине стало лучше только после того, как она вернулась домой.
По мнению туристов, большое количество людей на Домбае жалуются на симптомы ротавируса. Однако они не обращаются за профессиональной медицинской помощью и лечатся на дому.
Между тем, «Интерфакс» сегодня сообщает, что Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике опровергло массовую вспышку кишечной инфекции на горнолыжном курорте Домбай.
"В связи с публикацией в СМИ сведений о массовом инфекционном заболевании туристов на горнолыжном курорте Домбай сообщает, что размещенная информация не соответствует действительности. В адрес ФБУЗ "Центр Гигиены и Эпидемиологии по КЧР" направлено поручение о проведении лабораторных исследований воды водопроводной в контрольных точках поселка Домбай", - говорится в сообщении пресс-службы.
Все пробы отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям.
