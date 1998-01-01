Telegram-канал SHOT сообщил , что «массовое отравление туристов произошло на горнолыжном курорте Домбай, расположенном в Карачаево-Черкесской Республике». Об этом пишет сегодня издание Газета.ру.

В публикации отмечается, что люди могли заразиться ротавирусной инфекцией. Отдыхающие жалуются на тошноту и рвоту, боли в животе. При этом у некоторых заболевших симптомы проявились в первые дни пребывания на курорте, у остальных — уже после возвращения домой.

Как рассказала журналистам москвичка по имени Юлия, она приехала на Домбай в компании из четырех человек. Уже через два дня у девушки и ее молодого человека резко ухудшилось самочувствие.

«Сейчас они проводят время в номере и лечатся самостоятельно. По словам туристки, она просит вернуть деньги за ски-пасс из-за сорванного отпуска», — отмечается в материале.

Другая москвичка по имени Валерия заявила, что во время поездки на Домбай ее мучили диарея и рвота. Женщине стало лучше только после того, как она вернулась домой.

По мнению туристов, большое количество людей на Домбае жалуются на симптомы ротавируса. Однако они не обращаются за профессиональной медицинской помощью и лечатся на дому.

Между тем, «Интерфакс» сегодня сообщает, что Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике опровергло массовую вспышку кишечной инфекции на горнолыжном курорте Домбай.

"В связи с публикацией в СМИ сведений о массовом инфекционном заболевании туристов на горнолыжном курорте Домбай сообщает, что размещенная информация не соответствует действительности. В адрес ФБУЗ "Центр Гигиены и Эпидемиологии по КЧР" направлено поручение о проведении лабораторных исследований воды водопроводной в контрольных точках поселка Домбай", - говорится в сообщении пресс-службы.



Как отметили в ведомстве, с 1 января по 25 февраля зарегистрирован один случай обращения к медикам по поводу заболевания острой кишечной инфекцией. Это был 9-летний мальчик, проживающий в поселке Домбай.

"За два месяца текущего года в единой информационно-аналитической системе Роспотребнадзора зафиксировано 11 случаев заболевания ОКИ среди населения Карачаевского района и Карачаевского городского округа", - подчеркнули в пресс-службе.

Ведомство сообщает, что за указанный период в рамках соцгигмониторинга исследованы две пробы водопроводной воды, одна проба речной воды из водоисточника.

Все пробы отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям.



Управление Роспотребнадзора по республике рекомендует туристам соблюдать меры личной гигиены и профилактики инфекционных заболеваний. При появлении симптомов инфекционных заболеваний воздержаться от самолечения и в обязательном порядке обращаться в лечебно-профилактические учреждения.



«Да, туристы часто жалуются на ротавирус, это ежегодная ситуация. На Домбае сейчас сезон, много людей, много инфекций. Но какого-то вала обращений мы не фиксируем», –сообщил в свою очередь в интервью профильным СМИ руководитель Объединенной страховой группы UIG Андрей Сергеев.

