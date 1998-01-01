Новости Сергей Ромашкин "Ситуация "застоя" во внутреннем туризме сохранится, за исключением одного неожиданного направления" Гендиректор туроператора "Дельфин" дал нашему изданию подробную экспертную оценку итогов год и спрогнозировал, как пройдет новый высокий сезон в России

Руководитель туроператорской компании "Дельфин" и ведущий эксперт по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в интервью "Турбизнесу" рассказал о важных изменениях, происходящих на российских курортных направлениях. Как отметил эксперт, подводя итоги прошедшего года в сфере внутреннего туризма, замедление роста рынка внутреннего туризма - это часть замедления экономики России в целом. Наши сограждане стали тратить меньше денег на потребление, больше сберегают, в том числе на депозитах с высокими ставками. «Этот процесс коснулся и туризма, поэтому вместо 10-12%, как это было последние 2-3 года, мы сейчас получили 3-4% рост в 2025 году до 90 млн поездок по оценке Минэка», - отметил эксперт. «Я бы сюда еще добавил аномально высокий курс рубля, который немножко «выталкивает» туристов с внутреннего рынка на рынок выезда. за 2025 год рубль укрепился, наверное, на 20-25%, и, в принципе, это означает удешевление выездных направлений. Мы же по-прежнему дорожаем, и вот этот разрыв между дешевеющим выездом и удорожающимся внутренним туризмом, он, конечно, не в нашу пользу», - добавил он. Кроме того, на спрос повлияли несколько факторов сугубо туристических. По словам г-га Ромашкина, анапская экологическая катастрофа «унесла» с рынка от миллиона до двух миллионов туристов пляжных. Не все нашли себе замену в Крыму или в Дагестане. Многие вообще не поехали, предполагая дожидаться окончания ликвидации последствий этой аварии, но не дождались. Соответственно, Анапа дала нам минус один процентный пункт по году в целом. К числу факторов, влияющих на замедление, эксперт отнес и нестабильность авиасообщения. По разным оценкам, несколько миллионов человек столкнулись с задержками рейсов. В этом году, по мнению собеседника, ситуация 2025 года, в целом, сохраняется. Исключением является только Анапа: «И для меня это удивительно, поскольку, несмотря на отсутствие информации по Анапе и продолжающуюся ликвидацию последствий, Анапа растет где-то в 2-2, 5 раза. То ли туристы знают что-то такое, что не знают профессиональные участники рынка, то ли они оптимисты и решили заранее забронировать Анапу) Надо сказать, что Анапа существенно дешевле соседей, и, наверное, это привлекает туристов, несмотря на некоторые риски закрытых пляжей. Поэтому прогноз на 2026 год примерно такой же, как результат 2025: мы вырастим от 1 до 2%. Соответственно, замедление продолжится и в 2026 году». Если же говорить о направлениях поездок, то они сохраняются, география не меняется. Меняются логистика и внутренняя структура спроса: «Мы видим рост автомобильных прибытий туристов, и мы видим рост размещения в апартаментах и в квартирах. При этом отельное размещение и авиаперевозки снижаются год к году. И здесь первую скрипку играют как раз агрегаторы, у которых предложение апартов шире представлено, нежели у туроператоров. Такое размещение стоит в разы дешевле отеля». По словам г-на Ромашкина, главная хорошая новость для туристов в 2026 году цены вырастут только на 5-6%, в два раза меньше прошлых лет. Говоря о прогнозах на этот год, эксперт отметил, что «Крым растет на 13-15%, и это, наверное, лидер по процентному приросту в наступающем году по итогам двух месяцев продаж. Краснодарский край растет за счет Анапы, при этом другие курорты края - в минусе. Итоговым результатом будет либо нулевой, либо 1-2% роста. Если Анапа откроется, это позволит краю вырасти чуть больше на 4-5%. Благодаря сильному рублю часть туристов переориентируется на Турцию и другие пляжные направления, но по итогам 2026 года два этих направления (Крым и Кубань) примут 25-26 млн туристов. Выезд может у нас отнять еще миллион или два туристов, но глобально для нашего рынка это не очень много». /TOURBUS.RU Полностью интервью с Сергеем Ромашкиным читайте в пятницу, 27 февраля в рубрике «Горячая Тема»



