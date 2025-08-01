МИД РФ отменил рекомендацию воздержаться от поездок в Венесуэлу

В то же время в МИДе просят туристов в Венесуэле " проявлять бдительность и принимать требуемые меры личной безопасности"

МИД РФ больше не считает поездки в Венесуэлу опасными для российских граждан, сообщила вчера официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"По состоянию на сегодня отмечаем, что власти Венесуэлы контролируют внутреннюю ситуацию в стране. Обеспечивается общественный порядок. Национальный туристический сектор сигнализирует о готовности к восстановлению полноформатного режима работы, поскольку значительное число авиаперевозчиков объявило о намерении возобновить полеты в Венесуэлу.

С учетом изложенного не видим необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций относительно посещения российскими гражданами Боливарианской Республики Венесуэла", - цитирует ее пресс-служба министерства.



В то же время в МИДе просят туристов "проявлять бдительность, принимать требуемые меры личной безопасности и следить за сообщениями МИД России и российских заграничных учреждений".



Как сообщалось ранее, в ночь на 3 января армия США нанесла удары по территории Венесуэлы, захватили президента страны Николаса Мадура с супругой и вывезли в Нью-Йорк.

После этого МИД и Минэкономразвития посоветовали туристам не ездить в страну.

"Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности в Венесуэле.

В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак, Минэкономразвития России рекомендует гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в республику в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки», - говорилось в сообщении министерства.



«Российским туроператорам, турагентам рекомендуется приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки и в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Венесуэлу о текущей ситуации, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона N 132-ФЗ», - говорилось также в сообщении.



В Минэкономразвития напомнили также, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации турпродукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия, угроза безопасности и другое).

