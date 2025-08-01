|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
25 февраля
МИД РФ отменил рекомендацию воздержаться от поездок в Венесуэлу
В то же время в МИДе просят туристов в Венесуэле "проявлять бдительность и принимать требуемые меры личной безопасности"
МИД РФ больше не считает поездки в Венесуэлу опасными для российских граждан, сообщила вчера официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"По состоянию на сегодня отмечаем, что власти Венесуэлы контролируют внутреннюю ситуацию в стране. Обеспечивается общественный порядок. Национальный туристический сектор сигнализирует о готовности к восстановлению полноформатного режима работы, поскольку значительное число авиаперевозчиков объявило о намерении возобновить полеты в Венесуэлу.
С учетом изложенного не видим необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций относительно посещения российскими гражданами Боливарианской Республики Венесуэла", - цитирует ее пресс-служба министерства.
После этого МИД и Минэкономразвития посоветовали туристам не ездить в страну.
"Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности в Венесуэле.
В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак, Минэкономразвития России рекомендует гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в республику в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки», - говорилось в сообщении министерства.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|