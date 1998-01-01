Горячие авиановости

Oman Air с 25 марта начнет полеты по маршруту Екатеринбург — Салала/ «Аэрофлот» открывает новые регулярные рейсы из Иркутска на Хайнань/ Сегодняшний рейс АZUR air с острова Пхукет в Кавминводы задержан на полтора дня

Oman Air с 25 марта начнет полеты по маршруту Екатеринбург - Салала

Авиакомпания Oman Air с 25 марта планирует начать полеты по маршруту Екатеринбург - Салала (Оман), сообщает пресс-служба международного аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург).

Перелеты будут осуществляться раз в 10-11 дней на авиалайнерах Boeing 737 MAX 8.

Планируется, что рейсы осенью текущего года авиакомпания также откроет рейсы их Маската в Екатеринбург.

В настоящее время рейсы из Екатеринбурга в Оман не выполняет ни одна авиакомпания.

Ранее сообщалось, что Oman Air с 9 марта увеличит число рейсов из Москвы в Салалу в рамках чартерной программы, которая была запущена в конце декабря 2025 года.

«Аэрофлот» открывает новые регулярные рейсы из Иркутска на Хайнань

«Аэрофлот» открывает новые регулярные рейсы из Иркутска в Санья (КНР). Рейсы на остров Хайнань будут выполняться, начиная с 7 марта, три раза в неделю. Вылет из Иркутска запланирован по понедельникам, четвергам и субботам, обратный рейс — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Полёты будут выполняться на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес. Продажа билетов открыта.

В текущем сезонном расписании Аэрофлот предлагает прямые регулярные рейсы в Санья из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы и Хабаровска.

В 2025 году Группа «Аэрофлот» перевезла между Санья и девятью городами России более 456 тыс. пассажиров, что более чем в два раза превышает показатель 2024 года.

По итогам прошлого года «Аэрофло»т признан лидером по перевозке иностранных туристов на популярный курорт Китая и удостоился наградной стелы «International Route Performance Star Award» от международного аэропорта «Санья Феникс».

Сегодняшний рейс АZUR air с острова Пхукет в Кавминводы задержан на полтора дня

Рейс авиакомпании AZUR air, который должен был прилететь с тайского острова Пхукет в Кавминводы рано утром 24 февраля, задержан до 12:25 25 февраля, следует из данных онлайн-табло аэропорта Кавминвод.

Самолет Boeing 767, выполняющий рейс ZF-2956 Пхукет – Кавминводы, должен был приземлиться в аэропорту Кавминвод в 03:10 24 февраля. Однако, по данным перевозчика, он вылетит с Пхукета только в 06:40 25 февраля.



"Рейс задержан по техническим причинам. AZUR air продолжает подготовку воздушного судна. Вылет из Пхукета на самолете планируется 25 февраля в 06:40 по местному времени (02:40 по мск). С пассажирами работают представители авиакомпании.

На время ожидания всем пассажирам предоставлены прохладительные напитки и горячее питание, они размещены в гостиницах в соответствии с федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении.



По данным онлайн-табло аэропорта Кавминвод, прилет запланирован на 12:25 25 февраля.

По информации телеграм-каналов, задержка связана с поломкой шасси самолета.

Как сообщалось, сразу несколько рейсов AZUR air из стран Юго-Восточной Азии за последний месяц были задержаны либо совершили незапланированные посадки из-за технических проблем

