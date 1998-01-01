|
24 февраля
Горячие авиановости
Oman Air с 25 марта начнет полеты по маршруту Екатеринбург — Салала/ «Аэрофлот» открывает новые регулярные рейсы из Иркутска на Хайнань/ Сегодняшний рейс АZUR air с острова Пхукет в Кавминводы задержан на полтора дня
Oman Air с 25 марта начнет полеты по маршруту Екатеринбург - Салала
Авиакомпания Oman Air с 25 марта планирует начать полеты по маршруту Екатеринбург - Салала (Оман), сообщает пресс-служба международного аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург).
Перелеты будут осуществляться раз в 10-11 дней на авиалайнерах Boeing 737 MAX 8.
Планируется, что рейсы осенью текущего года авиакомпания также откроет рейсы их Маската в Екатеринбург.
В настоящее время рейсы из Екатеринбурга в Оман не выполняет ни одна авиакомпания.
Ранее сообщалось, что Oman Air с 9 марта увеличит число рейсов из Москвы в Салалу в рамках чартерной программы, которая была запущена в конце декабря 2025 года.
«Аэрофлот» открывает новые регулярные рейсы из Иркутска на Хайнань
«Аэрофлот» открывает новые регулярные рейсы из Иркутска в Санья (КНР). Рейсы на остров Хайнань будут выполняться, начиная с 7 марта, три раза в неделю. Вылет из Иркутска запланирован по понедельникам, четвергам и субботам, обратный рейс — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Полёты будут выполняться на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес. Продажа билетов открыта.
В текущем сезонном расписании Аэрофлот предлагает прямые регулярные рейсы в Санья из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы и Хабаровска.
В 2025 году Группа «Аэрофлот» перевезла между Санья и девятью городами России более 456 тыс. пассажиров, что более чем в два раза превышает показатель 2024 года.
По итогам прошлого года «Аэрофло»т признан лидером по перевозке иностранных туристов на популярный курорт Китая и удостоился наградной стелы «International Route Performance Star Award» от международного аэропорта «Санья Феникс».
Сегодняшний рейс АZUR air с острова Пхукет в Кавминводы задержан на полтора дня
Рейс авиакомпании AZUR air, который должен был прилететь с тайского острова Пхукет в Кавминводы рано утром 24 февраля, задержан до 12:25 25 февраля, следует из данных онлайн-табло аэропорта Кавминвод.
Самолет Boeing 767, выполняющий рейс ZF-2956 Пхукет – Кавминводы, должен был приземлиться в аэропорту Кавминвод в 03:10 24 февраля. Однако, по данным перевозчика, он вылетит с Пхукета только в 06:40 25 февраля.
На время ожидания всем пассажирам предоставлены прохладительные напитки и горячее питание, они размещены в гостиницах в соответствии с федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сразу несколько рейсов AZUR air из стран Юго-Восточной Азии за последний месяц были задержаны либо совершили незапланированные посадки из-за технических проблем
