Новости

«Сирена-трэвел» перешла под госконтроль

Кроме оператора ведущей системы авиабронирования Leonardo, государству, по решению суда, переданы гостиничный комплекс Novotel и сеть апарт-отелей Valo в Петербурге, а также множество других активов

Никулинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества собственников группы компаний «Сирена-трэвел», оператора крупнейшей в стране системы бронирования авиабилетов Leonardo.

Как установила Генпрокуратура, а вслед за ней и суд, ГК основал действующей депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, незаконно используя для этого активы ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации» (ГУП ГАВС ГА), которым он ранее руководил.

Его партнером выступал миллиардер Ибрагим Сулейманов, находящийся сейчас под следствием в том числе за заказные убийства, - сообщает «КоммерсантЪ».

«В целях недопущения срыва производственных процессов, утечки персональных данных граждан, возникновения критических ситуаций по остановке продаж авиабилетов, по ходатайству прокурора суд обратил вынесенное решение к немедленному исполнению», - отмечает издание.

Иск был подан 4 февраля на основании закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности. Ответчиками по делу проходят 45 физических лиц. В доход государства также обращено взыскание на имущество ответчиков, которое, по версии надзора, было нажито коррупционным путем, включая: - Отельный комплекс Novotel в Санкт-Петербурге на улице Маяковского площадью более 14 тысяч квадратных метров. Гостиница на 233 номера принадлежала компаниям «Вест бридж отель», которыми, в свою очередь, владели швейцарская HDH-Hotel Development Holding SA и зарегистрированная в ОАЭ «Пика Инвестментс Лимитед». - сеть апарт-отелей «Вало» в Санкт-Петербурге, включающая 35 нежилых помещений общей площадью около 6,2 тысячи квадратных метров, 257 машино-мест и земельный участок площадью 2,3 гектара; - шесть коммерческих предприятий в сфере туристического бронирования;



В свою очередь РБК уточняет, что иск был подан 4 февраля на основании 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», было указано в картотеке суда.

Среди ответчиков - 45 физических лиц, включая также председателя экспертного совета по апарт-отелям и сервисным апартаментам Российской гильдии управляющих и девелоперов Константина Сторожева, а также компании «Пика ИнвестментсЛимитед», «ХДХ-Хотел Девелопмент Холсиг СА», АО «Авиаконсорциум».

Как напоминает РБК, «Сирена-Трэвел» — это крупнейшая российская система бронирования авиабилетов Leonardo (названа в честь Леонардо да Винчи) и аэропортовая система регистрации пассажиров и багажа Astra. Как сообщал «Ростех» в 2022 году, «отечественное программное обеспечение для российских авиакомпаний разработано «Ростехом» и технологическим партнером госкорпорации — компанией «Сирена-Трэвел». Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.

Она стала альтернативой, в частности, американским Sabre и Navitaire, а также испанской Amadeus».

Как мы сообщали ранее, за последние несколько лет сбои в работе системы не раз приводили к масштабным проблемам у авиакомпаний, аэропортов и пассажиров. Так, в сентябре 2023 года Leonardo подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой у российских авиакомпаний, в частности группы «Аэрофлот», «Уральских авиалиний» и Red Wings, возникли перебои с регистрацией пассажиров. О еще одном сбое в Leonardo «Аэрофлот» сообщил в декабре 2023 года.

Последний известный крупный инцидент произошел в конце января 2026-го — из-за сбоя были временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов.

/TOURBUS.RU