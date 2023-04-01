С 1 марта стоимость въездной визы в Египет увеличивается до $30

При этом правила бесплатного въезда в зону Синая остаются прежними

С первого марта стоимость въездной визы-марки в Египет увеличивается с 25 до 30 долларов, сообщили «Вестнику АТОР» в туроператорских компаниях «Интурист», Anex, Pegas Touristik, «Русский Экспресс», Space Travel, ГК «Спектрум» и ICS Travel Group.

Соответствующую информацию туроператоры получили от принимающих компаний, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Как рассказали в пресс-службе «Интуриста», по прибытии в международный аэропорт Хургады в паспорт туриста будет вклеено две марки: одна номиналом 25 долларов и дополнительная марка номиналом 5 долларов. Данные правила действуют также для туристов, прибывающих в международные аэропорты Каира и египетского Средиземноморья (Александрия, Эль-Аламейн, Мерса-Матрух).

При этом для россиян сохраняется возможность получения бесплатного Синайского штампа по прибытии в международный аэропорт Шарм-эль-Шейха сроком пребывания до 15 дней при условии, что туристы не покидают пределы региона, напомнили в Anex и «Русском Экспрессе».

Однако если они едут на экскурсию, например, в Каир, им придется оформить визу за 30 долларов.

«Правила получения бесплатного въездного штампа в зону Акабского залива остаются прежними. Он разрешает передвижение только в пределах городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Нувейба и Таба. Для тех, кто планирует посетить другие провинции Египта, необходимо оформить платную визу, которая обеспечивает свободное передвижение по всей стране», – уточнили в Pegas Touristik.

Представители «Интуриста», Anex, «Русского Экспресса», «Спектрума» и других компаний подчеркивают: повышение визового сбора на 5 долларов не скажется на спросе.

«Повышение визового сбора никак не повлияет на популярность Египта у российских туристов, так как он в любом случае остается одним из самых доступных пляжных направлений. При этом расходы в 30 долларов на человека никак нельзя назвать заградительными», – заявил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

С другой стороны, визовая политика Египта идет вразрез с подходом других стран Ближнего Востока, которые максимально упрощают въезд, чтобы привлечь больше туристов, отмечает вице-президент АТОР.

«По этому пути идут Иордания, ОАЭ, Катар, Оман, Саудовская Аравия и другие.

В большинстве стран уже сложился консенсус, что каждый новый гость приносит в экономику значительно больше 30 долларов», – резюмировал Артур Мурадян.

/TOURBUS.RU