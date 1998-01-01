Российских туристов просят возержаться от посещения Гвадалахары

Туроператоры пока что не фиксируют аннуляций туров в Мексику из-за начавшихся беспорядков в стране

Российским гражданам, находящимся в Мексике, следует воздержаться от посещения штата Халиско, где происходят беспорядки, сообщает посольство РФ в республике.

"В связи с беспорядками, происходящими в штате Халиско после убийства лидера наркокартеля "Новое поколение Халиско", призываем росграждан отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу", - говорится в сообщении в телеграм-канале аедомства, которвй цитирует «Интерфакс».



Как отметили в дипмиссии, необходимо внимательно отслеживать официальную информацию от властей, следовать их рекомендациям и строго соблюдать предписания и вводимые ограничения.



Ранее в ходе операции, проведенной Минобороны Мексики, был ликвидирован лидер наркокартеля "Новое поколение Халиско" Немесио Осегера Сервантес, также известный как Эль Менчо.

После смерти наркобарона на территориях, где действовал картель, начались беспорядки – всплеск насилия, поджоги автомобилей. В Гвадалахаре - столице штата Халиско - закрыли коммерческие учреждения, жителей попросили оставаться дома, - сообщают СМИ,

Туроператоры не фиксируют аннуляций туров в Мексику из-за начавшихся беспорядков в стране, также нет заявок на досрочное прекращение отдыха, сообщает Российский союз туринудстрии.

"По оценке РСТ, в Мексике находятся порядка 3,5–5 тыс. российских граждан. Это и организованные, и самостоятельные туристы, а также деловые путешествия и релоканты.

На данный момент массовых обращений к туроператорам, отмен туров или запросов на досрочный возврат не зафиксировано", - говорится в сообщении.



Как уточнили в объединении, относительно небольшой поток связан с высокой стоимостью перелетов, отсутствием прямого авиасообщения и конкуренцией со стороны других популярных направлений.

Российский союз туриндустрии рекомендует туристам сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями туроператоров, гидов, авиакомпаний, а также за уведомлениями местных властей.



В то же время в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предположили, что в Мексике могут находиться менее 3 тыс. граждан России, большинство из которых не туристы.

Там подчеркнули, что основной объект интереса 95% организованных путешественников, выбирающих курорты Мексики в текущих условиях – это пляжные курорты Карибского моря в штате Кинтана-Роо – Канкун, Ривьера Майя и др.

Небольшая часть туристов едет также в экскурсионные туры по стране, включающие Мехико.



В ассоциации заявили, что Гвадалахара и штат Халиско, где наблюдаются столкновения и беспорядки, практически не посещаются российскими туристами, за исключением очень небольшого числа авторских экскурсионных туров по Мексике.

"Гвадалахара входит в программы таких авторских туров, предлагаемых в России, но их продаж в последнее время, по данным туроператоров - членов АТОР, не было.

Их клиентов из России здесь в настоящее время нет", - пояснили в ассоциации.

/TOURBUS.RU

Фото:Takivim.com