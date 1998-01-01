Главная
Новости
24 февраля
Минтранс РФ: Авиакомпании России завершили вывоз туристов с Кубы

Возобновление рейсов из РФ на Кубу будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками авиатоплива


 

Авиакомпании России завершили вывоз туристов с Кубы, последний рейс прилетел в воскресенье в Москву, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.


Напомним, что Минэкономразвития РФ 11 февраля рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом в республике.

К этому моменту на острове, по данным Российского союза туриндустрии, находились около 4-5 тыс. российских туристов. Авиакомпании "Россия" и Nordwind начали выполнять только вывозные рейсы с острова.

 

"Авиакомпании завершили плановые вывозные рейсы российских туристов с Кубы. В вовкресенье в 17:27 по мск в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро, выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы", - говорится в сообщении.

Вывозные рейсы также выполняла авиакомпания Nordwind. Суммарно оба перевозчика в ходе девяти рейсов на маршрутах из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву, по данным Минтранса, перевезли почти 4,3 тыс. пассажиров.

 

Как отметила ранее генеральный директор Pegas Touristik Анна Подгорная, туроператор приостановил свою полетную программу на Кубу еще до рекомендации Минэкономразвития. «После сообщения Росавиации о корректировке полетной программы с Кубой мы временно остановили продажу новых туров по направлению, при этом ситуация остается контролируемой и стабильной.

Находящиеся на острове российские туристы были организованно и в плановые сроки возвращены в Россию.

Совместно с профильными ведомствами мы приняли необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного возвращения граждан.

Туристам, купившим путевки ранее, предложен выбор: перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативное направление или оформить возврат средств в соответствии с условиями договора», – сообщила эксперт.


Возможность возобновления рейсов из РФ на Кубу будет обсуждаться авиавластями двух стран после нормализации ситуации с поставками авиатоплива, сообщил также Минтранс России.

/TOURBUS.RU

 

ФОТО: ТВ

 


