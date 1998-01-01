|
24 февраля
Минтранс РФ: Авиакомпании России завершили вывоз туристов с Кубы
Возобновление рейсов из РФ на Кубу будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками авиатоплива
Авиакомпании России завершили вывоз туристов с Кубы, последний рейс прилетел в воскресенье в Москву, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
К этому моменту на острове, по данным Российского союза туриндустрии, находились около 4-5 тыс. российских туристов. Авиакомпании "Россия" и Nordwind начали выполнять только вывозные рейсы с острова.
"Авиакомпании завершили плановые вывозные рейсы российских туристов с Кубы. В вовкресенье в 17:27 по мск в аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет авиакомпании "Россия" из Варадеро, выполнивший заключительный полет в рамках стартовавшей 13 февраля программы", - говорится в сообщении.
Как отметила ранее генеральный директор Pegas Touristik Анна Подгорная, туроператор приостановил свою полетную программу на Кубу еще до рекомендации Минэкономразвития. «После сообщения Росавиации о корректировке полетной программы с Кубой мы временно остановили продажу новых туров по направлению, при этом ситуация остается контролируемой и стабильной.
Находящиеся на острове российские туристы были организованно и в плановые сроки возвращены в Россию.
Совместно с профильными ведомствами мы приняли необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного возвращения граждан.
Туристам, купившим путевки ранее, предложен выбор: перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативное направление или оформить возврат средств в соответствии с условиями договора», – сообщила эксперт.
