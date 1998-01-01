Новости Израиль выделит более $56 млн на улучшение туристической инфраструктуры страны Министерство туризма Израиля выделит средства на модернизацию или создание 58 туристических проектов

Министерство туризма Израиля выделит 174 млн шекелей (более $56 млн) на частичное участие в модернизации либо создании 58 туристических проектов, - сообщили нам в прсс-службе Министерства туризма Израиля. Министр туризма Израиля Хаим Кац отметил в этой связи, что «Проекты, которые мы одобрили, обогатят туристический опыт по всей стране и создадут новые достопримечательности для путешественников. Улучшение впечатлений как для иностранных туристов, так и для израильтян — это инвестиции, которые укрепляют экономику и усиливают позиции Израиля как ведущего туристического направления». К основным проектам, утвержденным для создания и модернизации, относятся центры культурного наследия, прогулочные зоны, лазерные шоу в уникальных местах, парки, улучшение доступности, аттракционы, велосипедные дорожки и многое другое. Среди утвержденных проектов: «Порт огней» — инициатива по созданию аудиовизуального светового шоу в порту Хайфы; Смотровая площадка на Мертвом море; Развитие и модернизация объекта Кишле и дворца Ирода в Иерусалиме; Проект освещения памятников в Иерусалиме; Центр для посетителей у акведука Регба в региональном совете Мате-Ашер; Велосипедная дорожка в предгорьях горы Хермон; Сад бедуинского наследия в Рахате; Освещенные пешеходные дорожки в Долине источников; «Живая библейская деревня» в Карней-Шомроне; Парк для наблюдения за птицами и велосипедные прогулочные зоны в кибуце Неот-Смадар. Кроме того, Министерство инвестирует в инфраструктуру общественных туристических технологий, включая системы мониторинга посетителей, а также информационные указатели, предоставляющие доступную туристическую информацию с помощью QR-кодов. Генеральный директор Министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков отметил, что «Туризм — это центральный двигатель роста и источник национальной гордости. Инвестиции в инфраструктуру улучшают впечатления посетителей и привлекают туристов со всего мира. Как говорится, «Прекрасный пейзаж — радость всей земли». Мы должны развивать страну и открывать ее двери всем, кто хочет ее посетить». /TOURBUS.RU Фоторепортаж о пресс-туре по маршруту: Тель-Авив - выставка IMTM - Яффа - Иерусалим - Мертвое море в феврвле 2026 года



