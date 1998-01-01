Главная
Новости
20 февраля
Израиль выделит более $56 млн на улучшение туристической инфраструктуры страны

Министерство туризма Израиля выделит средства на модернизацию или создание 58 туристических проектов


 

Министерство туризма Израиля выделит 174 млн шекелей (более $56 млн) на частичное участие в модернизации либо создании 58 туристических проектов, - сообщили нам в прсс-службе Министерства туризма Израиля.

 

Министр туризма Израиля Хаим Кац отметил в этой связи, что «Проекты, которые мы одобрили, обогатят туристический опыт по всей стране и создадут новые достопримечательности для путешественников.

Улучшение впечатлений как для иностранных туристов, так и для израильтян — это инвестиции, которые укрепляют экономику и усиливают позиции Израиля как ведущего туристического направления».

 

К основным проектам, утвержденным для создания и модернизации, относятся центры культурного наследия, прогулочные зоны, лазерные шоу в уникальных местах, парки, улучшение доступности, аттракционы, велосипедные дорожки и многое другое.

 

Среди утвержденных проектов: 

«Порт огней» — инициатива по созданию аудиовизуального светового шоу в порту Хайфы; 

Смотровая площадка на Мертвом море;

Развитие и модернизация объекта Кишле и дворца Ирода в Иерусалиме;

Проект освещения памятников в Иерусалиме; 

Центр для посетителей у акведука Регба в региональном совете Мате-Ашер;

Велосипедная дорожка в предгорьях горы Хермон; 

Сад бедуинского наследия в Рахате; 

Освещенные пешеходные дорожки в Долине источников; 

«Живая библейская деревня» в Карней-Шомроне; 

Парк для наблюдения за птицами и велосипедные прогулочные зоны в кибуце Неот-Смадар.

 

Кроме того, Министерство инвестирует в инфраструктуру общественных туристических технологий, включая системы мониторинга посетителей, а также информационные указатели, предоставляющие доступную туристическую информацию с помощью QR-кодов.

 

Генеральный директор Министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков отметил, что «Туризм — это центральный двигатель роста и источник национальной гордости. Инвестиции в инфраструктуру улучшают впечатления посетителей и привлекают туристов со всего мира.

Как говорится, «Прекрасный пейзаж — радость всей земли». Мы должны развивать страну и открывать ее двери всем, кто хочет ее посетить».

/TOURBUS.RU

 

Фоторепортаж о пресс-туре по маршруту: Тель-Авив - выставка IMTM - Яффа - Иерусалим - Мертвое море в феврвле 2026 года


 


