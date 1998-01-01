Новости Аналитика: Россияне проведут День защитника Отечества в ОАЭ, Турции, Китае и двух столицах России Аналитики компаний «Мой Агент» и Travelline представили статистику покупки авиабилетов и бронирования отелей на предстоящие праздничные выходные

Аналитики компании «Мой Агент» подготовили статистику купленных через платформу билетов на самолеты российских и зарубежных авиакомпаний с датами вылета в ближайшие выходные по случаю 23 февраля, - сообщили в пресс-службе РСТ По данным сервиса, почти треть пассажиров полетит в Турцию (28%). Второе место занимает еще одно популярное туристическое направление – ОАЭ (18%), на третьем – ставший популярным в последнее время Китай (13%). Далее следуют Узбекистан, Армения, Таиланд, Таджикистан, Казахстан, завершают топ-10 зарубежных направлений Мальдивы и Вьетнам. Как утверждают в компании, выбор для конца зимы вполне закономерный: практически все страны-лидеры имеют теплый климат и цель путешественников – погреться на солнце и искупаться в море. В топ-10 внутренних российских направлений – постоянные лидеры: Москва (27%) и Санкт-Петербург (16%). Однако на этот раз в тройку «влетел» Мурманск (12%). Аналитики полагают, что отчасти благодаря популярности Мурманска у туристов из Китая, которые очень любят наблюдать за северным сиянием, тем более что в этом году наши праздники совпали с китайским Новым годом. Те, кто предпочитает более комфортный отдых летят в Сочи – это четвертое по популярности внутреннее направление. Еще один популярный горнолыжный курорт завершает пятерку городов прилета – Горно-Алтайск, причем с весьма незначительным отставанием от Сочи. Далее следуют Екатеринбург, Калининград, Казань, Самара и Красноярск. Ранее в РСТ сообщили, что по статистике сервиса для отельеров Travelline, увеличение числа выходных повысило интерес к путешествиям по России: в прошлом году бронирования отелей на 23 февраля снизились на 15% по сравнению с 2024, а в нынешнем выросли на 35-80% в зависимости от дня. Самыми востребованными оказались суббота 21 февраля – в среднем плюс 80% и воскресенье 22 февраля – в среднем плюс 35% по стране.



По данным РСТ, цены на эти дни выросли умерено – на 10-12%, до 12 тыс. рублей за номер. Все средства размещения, от бюджетных 2* до 4-5*, востребованы в равной степени.



Москва и Санкт-Петербург бронируются в пределах средних показателей по рынку.

"Москва, в отличие от Северной столицы, опустила цены на все праздники на 12%. Тем не менее, судя по статистике, туристы предпочитают провести эти выходные за городом: отели Московской и Ленинградской областей востребованы на 130-140% больше, чем год назад", - пояснили в объединении.



Заметный рост бронирований и в ближайших к Москве регионах – рост вдвое и даже более на эти выходные по Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областям. Порядка 70% бронирований идет от жителей Москвы и области.



Хорошие темпы бронирования на праздники демонстрируют Липецкая (плюс 300%), Нижегородская (плюс 200%), Мурманская (плюс 150-180%), Архангельская (плюс 100%) области, Карелия (плюс 80-100%), Бурятия (плюс 100%). Есть прирост (плюс 70%) на праздничные даты в Крыму, особенно на фоне невысоких показателей всего февраля. По Татарстану - прирост на 35-50%, хотя повышение цен составило 33%. Праздники также подстегнули бронирование Шерегеша на 30-50%.

/TOURBUS.RU

