Новости

Автомобиль УАЗ, перевозивший китайских туристов по замерзшему Байкалу, провалился под лёд

В результате очередной трагедии на льду Байкала погибли семь иностранных туристов

Автомобиль “УАЗ”, перевозивший девять туристов по замерзшему Байкалу, сегодня провалился под лёд, есть погибшие, сообщает Следственный комитет по Иркутской области.

“В пятницу на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль марки “УАЗ”, перевозивший 9 человек. По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие”, - говорится в сообщении.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатнос

Как рассказали поратулу IRK.ru в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья», семь туристов в результате трагедии погибли, два человека спаслись. Предварительно, туристы приехали из Китая. На месте работают инспекторы нацпарка и экстренные службы, очевидцев происшествия опрашивают.

Инцидент произошел около 15:30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей СК, сотрудников полиции, МЧС и спасателей.

Ведутся поиски погибших, опрашиваются очевидцы, представители органов системы профилактики, обеспечивающие безопасность на водном объекте.

Напомним, что это уже вторая подобная трагедия на Байкале за последние 20 дней. Как мы сообщали ранее, 28 января в проливе Малое море Прибайкальского нацпарка вблизи местности Малый Хужир (Маломорец) перевернулся внедорожник с иностранными туристами.

По словам очевидцев, машина зацепила колёсами свежий разлом льда и потеряла управление, перевернулась на крышу. Одной из пассажирок — туристке из КНР - прибывшие на место медики помочь не смогли.

Еще два участника аварии обратились за помощью, у них - травмы головы и позвоночника.

В пресс-службе «Заповедного Прибайкалья» тогда напомнили, что выезд на автомобиле на лед Байкала запрещен. В э январемесяце подо льдом Байкала в Бурятии также погиб водитель авто, в Иркутской области в конце января залива Бирхин без вести пропал автомобиль с двумя людьми.

"Эта трагедия вновь напомнила, что лед Байкала очень коварен, так как толщина льда везде разная, часто появляются трещины.

Выход и выезд на лед вне официальных переправ опасен для жизни, это может закончиться бедой", - заявил ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. добавил губернатор.

/TOURBUS.RU