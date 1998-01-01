Инвесторам представили перспективные туристические проекты

Деловая встреча клуба инвесторов в туристическую отрасль, организованная корпорпцией Туризм.РФ, прошла в столице

19 февраля в Москве состоялась деловая встреча клуба инвесторов в туристическую отрасль, организованная Туризм.РФ при поддержке Национальной ассоциации инвесторов, - сообщили нам в пресс-службе корпорации.

Мероприятие прошло в офисе корпорации, собрав на одной площадке представителей банков, негосударственных пенсионных фондов, институциональных инвесторов, представителей экспертного сообщества, отраслевых профессиональных объединений и институтов развития.

Собравшихся приветствовал генеральный директор корпорации Туризм.РФ Сергей Краснопёров.

«Это первая встреча нашего инвестклуба в 2026 году. Мы планируем проводить подобные мероприятия на регулярной основе. Цель — создать пространство для знакомства и общения профессионалов, готовых обмениваться идеями и опытом внедрения различных финансовых инструментов», – заявил Сергей Краснопёров, гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ».

В ходе мероприятия участники обсудили ситуацию на рынке недвижимости и инвестиций, были представлены актуальные обзоры от экспертов Kept, Сбера и Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Отмечалось, что туротрасль получила существенный импульс от бизнеса и государства, за последние 6 лет ожидается рекордный объём инвестиций – 2 трлн рублей.

Турпоток устойчиво растет пять лет подряд, и в 2025-м году вновь приблизится к 90 млн поездок.

Также состоялась питч-сессия инвестпроектов, реализуемых при поддержке Туризм.РФ. Среди них: «Казань марина» в Татарстане, «Белокуриха горная» в Алтайском крае, «Байкальская слобода» в Иркутской области, курортно-оздоровительный комплекс «Русич» в Новгородской области, «Созвездие Гагарина» в Саратовской области и другие.

Всего представлено более ста инвестиционных лотов на сумму свыше 500 млрд рублей, ознакомиться с ними можно на сайте корпорации.

Напомним, что корпорация Туризм.РФ создана по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина для привлечения инвестиций в строительство туристических объектов.

Корпорация обеспечивает доступ к мерам господдержки при создании туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

/TOURBUS.RU