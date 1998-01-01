Новости

Дмитрий Арутюнов: «Иностранные авиакомпании хотят вернуться в Россию»

Эксперты туррынка спрогнозировали развитие выездного туризма в наступившем году в ходе пресс-конференции в Москве

Как только руководители стран найдут политический компромисс, ситуация на рынке выездного туризма начнет кардинально меняться, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Арутюнов.

Иностранные авиакомпании очень хотят вернуться в Россию, рассказал на вчерашней пресс-конференции,прошедшей в прес-центре НСН генеральный директор туроператора «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов.

«Многие авиакомпании присматриваются к России. Недавно был на мероприятии в аэропорту Домодедово. Там до сих пор имеется представитель немецкой авиакомпании «Люфтганза». Она сохранила свой штат сотрудников в России. Она очень надеется, что в ближайшее время сможет возобновить полеты из России и в Россию.

Это очень «лакомый кусок» бизнеса, который они потеряли. Никакой экономической подоплеки тут нет.

Германия всегда принимала большое количество российских туристов. Я надеюсь, что руководители наших стран найдут компромисс. Тогда ситуация на рынке выездного туризма начнет кардинально меняться.

Многие авиакомпании, ушедшие из России, будут стоить в очереди, чтобы побыстрее сюда вернуться. Они все этого хотят.

Их останавливает только политическое решение руководителей их стран», — сказал собеседник НСН.

В свою очередь вице-президент РСТ Дмитрий Горин в пресс-центре НСН выразил надежду на увеличение перевозок в Тунис, а также на Филиппины и Занзибар.

«Идет развитие маршрутов как иностранных авиакомпаний, так и российских. Также происходят параллельные процессы отмены виз.

Мы увидели в этом году большой рост по Саудовской Аравии.

По полетным программам есть много ожиданий. Это и Малайзия, это и увеличение программ по уже популярным направлениям — Вьетнаму и Таиланду. Стыковочные рейсы помогают решить проблему полетов в Латинскую Америку.

Мы видим, что полетные программы, анонсированные на летний сезон, охватывают широкую региональную сеть.

В Турцию и другие популярные у россиян страны полеты выполняются в этот период из 20-25 городов России.

Если говорить об ожиданиях, то здесь, конечно, мы надеемся на увеличение перевозки в Тунис, потому что направление в прошлом сезоне показало хорошую динамику.

Также мы все же видим хороший спрос на Филлипины, куда уже полетела первая авиакомпания из регионов, и Занзибар», — рассказал эксперт.

Наконец, вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в интервью НСН подчеркнул, что главной проблемой, тормозящей развитие внутреннего туризма, является нехватка номерного фонда. По его словам, «потребуются годы, чтобы привести в равновесие спрос и предложение в ряде регионов России».

/TOURBUS.RU