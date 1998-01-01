|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
19 февраля
CMWP: Цена номера в качественных отелях РФ выросла, загрузка упала
Консалтинговая компания Commonwealth Partnership подвела итоги 2025 года в отечественной гостиничной индустрии
Загрузка качественных отелей в РФ снизилась на 0,9% в 2025 году, а средняя цена номера выросла на 3,3% в основном за счет люксового сегмента, сообщает консалтинговая компания Commonwealth Partnership (CMWP).
"Согласно отчету Marketbeat CMWP, по результатам 2025 года динамика загрузки рынка качественных отелей снизилась в среднем на 0,9% (с 77,6 до 76,7%). Люксовый сегмент потерял сразу 5,5%. Прирост средней цены на номер для рынка качественных отелей за 2025 год составил 3,3% (с 12 073 до 12 468 рублей), в основном за счет увеличения на 8% показателя в отелях люксового сегмента.
Остальные ценовые сегменты в гостиничной сфере росли существенно медленнее (в среднем на 2,6%)", - говорится в сообщении.
В 2026 году отельеры будут пытаться компенсировать рост операционных расходов увеличением цен", - отметила партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|