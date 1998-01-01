CMWP: Цена номера в качественных отелях РФ выросла, загрузка упала

Загрузка качественных отелей в РФ снизилась на 0,9% в 2025 году, а средняя цена номера выросла на 3,3% в основном за счет люксового сегмента, сообщает консалтинговая компания Commonwealth Partnership (CMWP).

"Согласно отчету Marketbeat CMWP, по результатам 2025 года динамика загрузки рынка качественных отелей снизилась в среднем на 0,9% (с 77,6 до 76,7%). Люксовый сегмент потерял сразу 5,5%. Прирост средней цены на номер для рынка качественных отелей за 2025 год составил 3,3% (с 12 073 до 12 468 рублей), в основном за счет увеличения на 8% показателя в отелях люксового сегмента.

Остальные ценовые сегменты в гостиничной сфере росли существенно медленнее (в среднем на 2,6%)", - говорится в сообщении.



Как подчеркивают в СМWP, это гораздо ниже прогнозируемого экспертами ЦБ в декабре 2025 г. среднегодового темпа инфляции на 2025 год в размере 8,8% и указывает на охлаждение спроса из-за состояния экономики.

"Несмотря на то, что в 2025 году мы стали свидетелями стагнации на рынке новых проектов и тенденции к снижению показателя загрузки, уровень цен все еще остается высоким, несмотря на снижение темпов роста.

В 2026 году отельеры будут пытаться компенсировать рост операционных расходов увеличением цен", - отметила партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова.



Средний для всего рынка качественных отелей прирост доходности на номер за 2025 год составил 2,1%, до 9 561 рублей. Самый большой среднегодовой прирост доходности на номер показал среднеценовой сегмент – 3,5%.



Как отмечают в компании, рост гостиничного рынка замедлился даже в Москве, где чистый прирост предложения в сегменте качественных отелей в 2025 году составил 3,1% - 691 номер в трех отелях.



"Невысокий темп прироста номерного фонда в сегменте объектов современного качества связан со множеством причин, включая череду кризисных явлений в экономике страны, что заставило девелоперов отложить или полностью отказаться от идеи реализации новых проектов, а также удорожание стоимости строительства отелей, в том числе, по причине дороговизны проектного финансирования, при наметившейся в последнее время тенденции к снижению операционной рентабельности гостиничного бизнеса", - отметила глава департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Усенко.

/TOURBUS.RU



