Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
19 февраля
“Яндекс Путешествия”: спрос на поездки между февральскими и мартовскими праздниками вырос на 37% 

Туристы используют возможность объединить праздничные дни с отпуском


Picture background

 

Аналитики «Яндекс Путешествий» зафиксировали рост спроса на поездки между февральскими и мартовскими праздниками: число бронирований отелей и апартаментов в период с 20 февраля по 9 марта 2026 года выросло на 37% год к году.

Чаще всего в этот период бронируют поездки в Москву и Московскую область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а наиболее доступные направления по средней стоимости ночи — Республика Дагестан, Волгоградская и Вологодская области.

Основной формат размещения — отели, на которые приходится 71% всех бронирований.

 

Как отмечается в исследовании, «Несмотря на 10 рабочих дней между праздничными датами, россияне не стали отказываться от путешествий — в том числе благодаря возможности объединить праздничные дни с отпуском и получить более продолжительный период отдыха без существенной потери отпускных дней».

 

Одновременно заметно растет спрос и на размещение непосредственно в праздничные даты. Так, на февральские праздники в 2026 году число бронирований отелей и апартаментов увеличилось на 53% по сравнению с прошлым годом.

Средняя стоимость ночи в этот период составляет 8 820 рублей, при этом в среднем проживание бронируют на 2 ночи.

 

На мартовские праздники число бронирований отелей и апартаментов выросло на 37% год к году. Средняя стоимость ночи — 9 040 рублей. Средняя длительность бронирования также составляет 2 ночи.

 

В этом году чаще всего бронируют отели и апартаменты между февральскими и мартовскими длинными выходными в одних из самых популярных туристических направлениях. В топ-3  по числу бронирований вошли Москва и Московская область (рост числа бронирований на 32% год к году), Краснодарский край (20%) и Санкт-Петербург и Ленинградская область (29%).

 

Одними из самых выгодных направлений по средней стоимости ночи в отелях и апартаментах стали Республика Дагестан (средняя цена за ночь 4 740 рублей), Волгоградская область (5 150 рублей) и Вологодская область (5 610 рублей.)

При этом часть популярных направлений одновременно входит и в число наиболее доступных по средней стоимости ночи.

 

В 2026 году самым популярным форматом размещения в период между 20 февраля и 9 марта остаются отели — именно на них приходится основная доля бронирований — 71%.

Средняя стоимость ночи в отелях в этот период составляет 9 340 рублей. В апартаментах — 5 500 рублей. 

/TOURBUS.RU

  

Направление

 

Рост числа бронирований год к году

Средняя стоимость ночи

1

Москва и Московская область

32%

10 120 рублей

2

Краснодарский край

20%

10 130 рублей

 

3

Санкт-Петербург и Ленинградская область

29%

7 240 рублей

 

4

Карачаево-Черкесская Республика

71%

13 550 рублей

 

5

Республика Татарстан

55%

7 590 рублей

 

6

Нижегородская область

74%

7 280 рублей

 

7

Ярославская область

50%

7 960 рублей

 

8

Владимирская область

52%

11 440 рублей

 

9

Калининградская область

28%

6 620 рублей

 

10

Иркутская область

35%

8 230 рублей

 




Теги:

