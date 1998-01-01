Новости Генконсульство РФ в Хургаде предупредило туристов о наступлении Рамадана Туристов просят с уважением относиться к местным обычаям

В мусульманских странах, включая Египет, ОАЭ, Мальдивы, Оман, Бахрейн, Кувейт и Малайзию, с 19 февраля наступает священный для мусульман месяц Рамадан. Российские дипломаты дали туристам советы по поведению в стране в это время, - сообщает «Интерфакс». "Во время Рамадана в Египте, из уважения к местным традициям, туристам рекомендуется воздержаться от приема пищи, питья и курения в общественных местах (вне отелей) в светлое время суток. Также рекомендуется избегать вызывающей одежды, громкой музыки и шумного поведения, особенно вблизи мечетей и жилых кварталов", - говорится в сообщении генконсульства РФ в Хургаде.



Там также отмечают, что в Рамадан меняется движение на дорогах страны, поэтому туристам стоит обращать больше внимание на меры безопасности при передвижении по дорогам.

"Днем дороги относительно свободны, но за 1-2 часа до момента разговения трафик становится в определенной степени хаотичным и крайне напряженным. Число ДТП заметно увеличивается", - сообщают в дипмиссии.



Кроме того, в этот период туристам советуют воздержаться от развлечений, зависящих от человеческого фактора, с повышенным риском нарушения техники безопасности.

"Напоминаем, что в марте 2025 г., на последней неделе поста, из-за халатности со стороны капитана судна произошло затопление экскурсионной подводной лодки, в результате которого погибло семеро российских граждан, в том числе трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Как отмечают в свою очередь эксперты АТОР, «Общие правила для поездок в мусульманские страны в период Рамадана – уважение чувств и традиций верующих. В общественных местах желательно одеваться более скромно, по возможности не есть и не пить перед постящимися, избегать проявления чувств на людях. Еще один важный нюанс – после захода солнца наступает время Ифтара (разговение). Обычно к этому времени места в ресторанах и кафе заняты, об ужине в городе лучше позаботиться заранее. Из плюсов отдыха в период Рамадана – возможность приобщиться к культуре, вечерние и ночные развлекательные мероприятия и базары. Магазины и рестораны закрываются позже, а многие отели предлагают привлекательные скидки. Сразу оговоримся: в Турции туристы в Рамадан никаких ограничений не почувствуют, а для слишком открытой одежды погода еще неподходящая, так что и с этим не попасть впросак". /TOURBUS.RU Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ramadan Dubai Festival City Mall"

