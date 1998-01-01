|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
19 февраля
Генконсульство РФ в Хургаде предупредило туристов о наступлении Рамадана
Туристов просят с уважением относиться к местным обычаям
В мусульманских странах, включая Египет, ОАЭ, Мальдивы, Оман, Бахрейн, Кувейт и Малайзию, с 19 февраля наступает священный для мусульман месяц Рамадан. Российские дипломаты дали туристам советы по поведению в стране в это время, - сообщает «Интерфакс».
"Во время Рамадана в Египте, из уважения к местным традициям, туристам рекомендуется воздержаться от приема пищи, питья и курения в общественных местах (вне отелей) в светлое время суток.
Также рекомендуется избегать вызывающей одежды, громкой музыки и шумного поведения, особенно вблизи мечетей и жилых кварталов", - говорится в сообщении генконсульства РФ в Хургаде.
Как отмечают в свою очередь эксперты АТОР, «Общие правила для поездок в мусульманские страны в период Рамадана – уважение чувств и традиций верующих. В общественных местах желательно одеваться более скромно, по возможности не есть и не пить перед постящимися, избегать проявления чувств на людях.
Еще один важный нюанс – после захода солнца наступает время Ифтара (разговение). Обычно к этому времени места в ресторанах и кафе заняты, об ужине в городе лучше позаботиться заранее.
Из плюсов отдыха в период Рамадана – возможность приобщиться к культуре, вечерние и ночные развлекательные мероприятия и базары. Магазины и рестораны закрываются позже, а многие отели предлагают привлекательные скидки.
Сразу оговоримся: в Турции туристы в Рамадан никаких ограничений не почувствуют, а для слишком открытой одежды погода еще неподходящая, так что и с этим не попасть впросак".
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ramadan Dubai Festival City Mall"
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|