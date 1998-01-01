Новости

Из-за рекордного снегопада в аэропортах Москвы задержаны и отменены десятки рейсов

Туроператоры пока что не фиксируют массовых отмен туров из-за погодных условий

Из-за сильного снегопада в аэропортах Москвы отменены 19 рейсов, 14 задержаны, шесть ушли на запасные аэродромы, сообщает сегодня Росавиация.

"С начала суток 19 февраля воздушные гавани обслужили 320 рейсов: 160 – на вылет, 160 – на прилет. На запасные аэродромы "ушли" шесть рейсов. Отменено на прилет и вылет 19 рейсов (в том числе 6 рейсов иностранных авиакомпаний). По данным на 10:00 МСК, задержаны на время более двух часов 14 рейсов», - говорится в сообщении.

Как отмечают в агентстве, авиакомпании также меняют расписания из-за сильного ветра.

В тоже время, по данным издания МК, "Больше всего от разгула стихии пострадал аэропорт Шереметьево. Здесь отложен вылет 18 рейсов и прилет еще 15. Также отменены 53 рейса, в том числе в Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Уфу и другие российские города. Пассажирам этих направлений приходится корректировать свои планы в условиях непогоды.

Во Внуково также наблюдаются серьезные сбои в расписании. Задерживается прилет 13 бортов и вылет 17 самолетов, включая рейсы в Дубай, Анкару, Стамбул, Фергану и Сочи. Турецкая авиакомпания и вовсе приняла решение отменить два дневных рейса в Стамбул.

В Домодедово ситуация чуть лучше: отменен один вылет, задерживается прибытие шести самолетов из Улан-Удэ, Иркутска и Дубая".

Туроператоры не фиксируют массовых отмен туров из-за погодных условий, хотя точечные корректировки есть, сообщает в свою очередь Российский союз туриндустрии.

«Погодные условия влияют на логистику, однако не приводят к массовым отказам от поездок. Туроператоры советуют путешественникам, особенно из регионов, заблаговременно прибывать в аэропорт вылета. Однако говорить об отменах именно из-за погодных условий нельзя. Аннуляции туров носят точечный характер в рамках стандартных причин», - говорится в сообщении.



Как отмечают в РСТ, туристы занимают выжидательную позицию и ориентируются на работу аэропортов.

Туроператоры советуют перед поездкой проверять статус рейсов на онлайн-табло.



По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве выпадет более 70% от месячной нормы осадков.

Снег будет идти в течение всего дня и ночи.

/TOURBUS.RU