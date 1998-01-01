Главная
Новости
19 февраля
Oman Air cвяжет Маскат и Сочи

Рейсы по маршруту будут выполняться по пятницам на самолетах Boeing 737 MAX 8 с начала июля до конца октября


Picture background

 

Авиакомпания Oman Air со 2 июля начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Маскат (Оман) - Сочи, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.

Рейсы по маршруту будут выполняться по пятницам на самолетах Boeing 737 MAX 8 в рамках летнего расписания полетов (продлится до конца октября - ИФ).

"Наша маршрутная сеть продолжает развиваться, поскольку мы стараемся найти перспективные стратегические возможности для открытия новых направлений из Омана.

С запуском рейса из Маската в Сочи мы удовлетворяем возросший спрос на перелетымежду двумя странами", - сказал генеральный директор Oman Air Кон Корфиатис, слова которого приведены в сообщении.

По словам генерального директора компании "Аэродинамика" (управляет аэропортом Сочи) Алексея Старостина, перелеты позволят укрепить сотрудничество между Россией и Оманом в сфере туризма, а также создадут дополнительные условия для увеличения потока зарубежных путешественников в Краснодарский край.

По прогнозу туроператоров, туристы из Омана поедут на отдых в горы Сочи, так как жителей стран Ближнего Востока традиционно привлекают на курорте горный кластер и игорная зона Красной Поляны, - сообщает «Интерфакс».


"В странах Персидского залива в целом большой спрос на туры в Сочи, так как Сочи – это сочетание моря и гор, казино, прохлада летом в горном кластере. По опыту других стран региона Персидского залива можно сказать, что рейсы будут пользоваться популярностью у оманцев", - рассказал гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.

Как отмечают в АТОР, летом в арабских странах Персидского залива очень жарко и сухо, температура воздуха может доходить до 45 градусов Цельсия и даже выше.

Поэтому обычно туристы из арабских стран предпочитают летом "охлаждаться" – выезжать в более прохладные, зеленые, богатые растительностью и водой регионы. 
"Например, у бюджетных арабских туристов пользуются популярностью в это время Черноморское побережье Турции (Карадениз), очень похожее по климатическим условиям на Сочи, Азербайджан, Армения, Грузия, у более обеспеченных – Европа и Россия", - говорится в сообщении.

В АТОР также прогнозируют рост российского турпотока в Оман благодаря запуску нового рейса.
Oman Air уже выполняет ежедневные регулярные рейсы из Москвы в Маскат и чартерные рейсы Москва – Салала дважды в неделю. Чаще всего российские пассажиры, по данным авиакомпании, выбирают Оман конечной точкой прибытия. А самые популярные транзитные направления со стыковкой в Маскате – Бангкок, Пхукет, Манила, Куала-Лумпур, Занзибар.

 

Ранее сообщалось, что Oman Air в 2026 году планирует увеличить частоту полетов в Москву, а также запустить рейсы в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Сочи.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2025 году турпоток из России в Оман вырос почти на 107%, в том числе благодаря запуску в конце года чартерной программы Оman Air в партнерстве с туроператором Fun&Sun.

/TOURBUS.RU

 


