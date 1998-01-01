|
19 февраля
Oman Air cвяжет Маскат и Сочи
Рейсы по маршруту будут выполняться по пятницам на самолетах Boeing 737 MAX 8 с начала июля до конца октября
Авиакомпания Oman Air со 2 июля начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Маскат (Оман) - Сочи, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.
Рейсы по маршруту будут выполняться по пятницам на самолетах Boeing 737 MAX 8 в рамках летнего расписания полетов (продлится до конца октября - ИФ).
С запуском рейса из Маската в Сочи мы удовлетворяем возросший спрос на перелетымежду двумя странами", - сказал генеральный директор Oman Air Кон Корфиатис, слова которого приведены в сообщении.
По прогнозу туроператоров, туристы из Омана поедут на отдых в горы Сочи, так как жителей стран Ближнего Востока традиционно привлекают на курорте горный кластер и игорная зона Красной Поляны, - сообщает «Интерфакс».
Поэтому обычно туристы из арабских стран предпочитают летом "охлаждаться" – выезжать в более прохладные, зеленые, богатые растительностью и водой регионы.
Ранее сообщалось, что Oman Air в 2026 году планирует увеличить частоту полетов в Москву, а также запустить рейсы в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Сочи.
По данным Погранслужбы ФСБ, в 2025 году турпоток из России в Оман вырос почти на 107%, в том числе благодаря запуску в конце года чартерной программы Оman Air в партнерстве с туроператором Fun&Sun.
/TOURBUS.RU
