Новости Oman Air cвяжет Маскат и Сочи Рейсы по маршруту будут выполняться по пятницам на самолетах Boeing 737 MAX 8 с начала июля до конца октября

Авиакомпания Oman Air со 2 июля начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Маскат (Оман) - Сочи, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта. Рейсы по маршруту будут выполняться по пятницам на самолетах Boeing 737 MAX 8 в рамках летнего расписания полетов (продлится до конца октября - ИФ).



"Наша маршрутная сеть продолжает развиваться, поскольку мы стараемся найти перспективные стратегические возможности для открытия новых направлений из Омана. С запуском рейса из Маската в Сочи мы удовлетворяем возросший спрос на перелетымежду двумя странами", - сказал генеральный директор Oman Air Кон Корфиатис, слова которого приведены в сообщении.



По словам генерального директора компании "Аэродинамика" (управляет аэропортом Сочи) Алексея Старостина, перелеты позволят укрепить сотрудничество между Россией и Оманом в сфере туризма, а также создадут дополнительные условия для увеличения потока зарубежных путешественников в Краснодарский край. По прогнозу туроператоров, туристы из Омана поедут на отдых в горы Сочи, так как жителей стран Ближнего Востока традиционно привлекают на курорте горный кластер и игорная зона Красной Поляны, - сообщает «Интерфакс».

"В странах Персидского залива в целом большой спрос на туры в Сочи, так как Сочи – это сочетание моря и гор, казино, прохлада летом в горном кластере. По опыту других стран региона Персидского залива можно сказать, что рейсы будут пользоваться популярностью у оманцев", - рассказал гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.



Как отмечают в АТОР, летом в арабских странах Персидского залива очень жарко и сухо, температура воздуха может доходить до 45 градусов Цельсия и даже выше. Поэтому обычно туристы из арабских стран предпочитают летом "охлаждаться" – выезжать в более прохладные, зеленые, богатые растительностью и водой регионы.

"Например, у бюджетных арабских туристов пользуются популярностью в это время Черноморское побережье Турции (Карадениз), очень похожее по климатическим условиям на Сочи, Азербайджан, Армения, Грузия, у более обеспеченных – Европа и Россия", - говорится в сообщении.



В АТОР также прогнозируют рост российского турпотока в Оман благодаря запуску нового рейса.

Oman Air уже выполняет ежедневные регулярные рейсы из Москвы в Маскат и чартерные рейсы Москва – Салала дважды в неделю. Чаще всего российские пассажиры, по данным авиакомпании, выбирают Оман конечной точкой прибытия. А самые популярные транзитные направления со стыковкой в Маскате – Бангкок, Пхукет, Манила, Куала-Лумпур, Занзибар. Ранее сообщалось, что Oman Air в 2026 году планирует увеличить частоту полетов в Москву, а также запустить рейсы в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Сочи. По данным Погранслужбы ФСБ, в 2025 году турпоток из России в Оман вырос почти на 107%, в том числе благодаря запуску в конце года чартерной программы Оman Air в партнерстве с туроператором Fun&Sun. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка