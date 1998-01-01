|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
18 февраля
МИД РФ: Вопрос с обеспечением топливом вывозных авиарейсов с Кубы решен
Вывозные рейсы сейчас осуществляют авиакомпании «Россия» и NordWind
Российские и кубинские власти решили вопрос с обеспечением топливом вывозных авиарейсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Минэкономразвития РФ в среду рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом в республике.
По предварительным оценкам, в настоящее время на территории Кубы находятся менее трех тыс. россиян.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин ранее подчеркнул, что находящиеся на Кубе туристы вернутся в плановом порядке, а приостановка продаж направления носит временный характер, - сообщает пресс-служба РСТ.
«Сейчас перевозчики группы «Аэрофлот» и NordWind выполняют только рейсы с односторонней загрузкой. Речь идет о плановых вылетах с острова в Россию. Туристы, у которых вылеты на Кубу запланированы на ближайшие даты, могут поменять направление отдыха, перенести сроки поездки или получить денежные средства.
В очередной раз организованные туристы оказываются в лучшем положении, чем самостоятельные, так как защищены гарантиями туроператоров совместно с авиакомпаниями. Вся финансовая нагрузка ложится на авиакомпании и турбизнес», – рассказал он.
Г-н Горин сообщил, что пассажиры только с авиабилетом в случае отмены рейсов имеют право вынужденного возврата средств без штрафа от авиакомпании.
По его словам, ситуация с временной приостановкой рейсов на Кубу, где сейчас завершается высокий сезон, не критична – у туристов есть немало альтернативных направлений для отпуска.
/TOURBUS.RU
Фото: ТБ
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|