МИД РФ: Вопрос с обеспечением топливом вывозных авиарейсов с Кубы решен

Вывозные рейсы сейчас осуществляют авиакомпании «Россия» и NordWind

Российские и кубинские власти решили вопрос с обеспечением топливом вывозных авиарейсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя ситуацию вокруг Кубы, г-жа Захарова отметила, что энергетический кризис, коснулся всех его жителей острова, в том числе находящихся там российских туристов.

Она пояснила, что кубинские власти помогли российской стороне "сделать все, чтобы минимизировать последствия нехватки энергоносителей и пребывания россиян на острове".



По словам Марии Захаровой, работа с обращениями российских граждан, находящихся на острове и нуждающихся в консультации и помощи, ведется в непрерывном режиме.

"Делается все возможное для того, чтобы купировать соответствующие проблемы, неудобства, вопросы, которые возникли или могли возникнуть", - заключила Мария Захарова.



Как мы сообщали ранее, власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу.

Минэкономразвития РФ в среду рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом в республике.

По предварительным оценкам, в настоящее время на территории Кубы находятся менее трех тыс. россиян.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин ранее подчеркнул, что находящиеся на Кубе туристы вернутся в плановом порядке, а приостановка продаж направления носит временный характер, - сообщает пресс-служба РСТ.

«Сейчас перевозчики группы «Аэрофлот» и NordWind выполняют только рейсы с односторонней загрузкой. Речь идет о плановых вылетах с острова в Россию. Туристы, у которых вылеты на Кубу запланированы на ближайшие даты, могут поменять направление отдыха, перенести сроки поездки или получить денежные средства.

В очередной раз организованные туристы оказываются в лучшем положении, чем самостоятельные, так как защищены гарантиями туроператоров совместно с авиакомпаниями. Вся финансовая нагрузка ложится на авиакомпании и турбизнес», – рассказал он.

Г-н Горин сообщил, что пассажиры только с авиабилетом в случае отмены рейсов имеют право вынужденного возврата средств без штрафа от авиакомпании.

По его словам, ситуация с временной приостановкой рейсов на Кубу, где сейчас завершается высокий сезон, не критична – у туристов есть немало альтернативных направлений для отпуска.

/TOURBUS.RU

Фото: ТБ