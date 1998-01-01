Новости Аналитика: Больше половины рейсов из России летает только в три страны При этом сейчас в полном перечне регулярных прямых рейсов из России - 43 страны и отдельные территории

Анализ зимнего расписания авиакомпаний на 2026 год, который публикует Аналитическая служба АТОР, показал: международные перевозки из России стоят на «трех китах»: это Турция, Узбекистан и ОАЭ. В эти страны выполняется до 55% всех рейсов из России за рубеж. Если добавить Китай и Египет, доля «большой пятерки» достигнет 72% (то есть почти три четверти от всех). При этом каждый четвертый борт вообще летит только в два города: в Стамбул или в Дубай. В полном перечне регулярных прямых рейсов из России - 43 страны и отдельных территориальных образования: Абхазия, Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Куба (до 21 февраля), Кувейт, Кыргызстан, Макао (КНР), Мальдивы, Марокко, Монголия, Мьянма (до 14 февраля), ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия. Но значительная часть из них – либо экзотика с единичными вылетами, либо направления, куда туристам попасть сложно (Афганистан, Ирак, КНДР, Сирия, Туркменистан). Реально доступных для путешественников стран – около 35. Маршрутная сеть остается жестко централизованной. Прямые рейсы за границу выполняются из 39 городов: Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Краснодар, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Мурманск, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Сочи, Сургут, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Череповец, Чита, Южно-Сахалинск. При этом в 25% случаев из аэропорта отправления выполняется международный рейс только по одному направлению. И также примерно в четверти случаев из города вылетают международные рейсы более чем по 10 направлениям. Но 81% вылетов обеспечивают Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Новосибирск. 61% обеспечивает столица. Из Москвы напрямую можно улететь в 38 стран, из регионов эксклюзивных зарубежных направлений – только 4: в КНДР, Монголию, Макао и на Филиппины. С 2024 года в расписании появились Абхазия, Индонезия, Иордания, Макао и Филиппины. Исчезли — Маврикий, Тунис и Сирия. Летом возможны корректировки: традиционно снимаются рейсы на Сейшелы, могут временно отсутствовать вылеты на Шри-Ланку и в Мьянму. При этом доля Турции, скорее всего, вырастет за счет перераспределения провозных мощностей. Как отмечают в АТОР, «Из этой статистики следует, что из России напрямую пассажиры летают по очень короткому списку направлений. Остальной мир – скорее исключение, чем правило. Прямое авиасообщение пусть и стало формально чуть разнообразнее по сравнению с 2024 годом, но в целом за два года картина не поменялась. Отчасти диверсифицировать полетные программы, конечно, удалось за счет вылетов во Вьетнам из регионов. Но «в общем зачете» даже это картину рынка значительно не изменило. Кроме того, с окончанием программы вывозных рейсов с Кубы в первой декаде марта пассажиры лишатся и этого зарубежного направления. Что касается летнего расписания, оно может отличаться от зимнего. Традиционно «Аэрофлот» снимает на теплый сезон рейсы на Сейшелы. Может не быть прямых рейсов из регионов на Шри-Ланку. Также довольно часто меняется ситуация с полетами в Янгон из Новосибирска и на Филиппины (Калибо) из городов Сибири и дальнего востока. Зато с некоторой долей вероятности вырастет доля рейсов в Турцию в том числе за счет перераспределения провозных мощностей с сезонных направлений". /TOURBUS.RU Инфографика: АТОР





