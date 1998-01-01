Новости Михаил Мишустин: Туриндустрия России должна качественно работать для людей с разным достатком На вчерашнем совещании премьер-министра РФ с вице-премьерами обсуждались, в том числе, вопросы развития туризма

Туристическая индустрия России должна обеспечивать достойное качество услуг для людей с самым разным достатком. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на вчерашнем совещании с вице-премьерами, - сообщает ТАСС. Глава кабмина отметил, что возможности туристической отрасли должны отвечать растущей популярности поездок. "Нужно развивать способность индустрии обеспечить достойное качество услуг, инфраструктуры для людей с самым различным достатком", - сказал премьер. По его словам, необходимо развивать производство канатных дорог и кабинок, специальной техники для уборки снега и других современных средств, необходимых для организации туризма. "В большинстве субъектов Российской Федерации эта отрасль обладает очень серьезным экономическим потенциалом. Ежегодно отмечаем, что интерес к внутренним поездкам в стране растет, причем не только у наших граждан, но и у гостей из-за рубежа", - отметил он. Г-н Мишустин напомнил, что в России есть очень широкий выбор мест для отдыха, в том числе хорошо оснащенные горнолыжные курорты, малые города с уникальной атмосферой и мегаполисы. Михаил Мишустин также отметил, что за последние пять лет инвестиции в отрасль выросли в три раза: «Это взрывной рост, который говорит о серьезном интересе и государства, и бизнеса. Каждый рубль, вложенный в гостиницу, привлекает инвестиции в дороги, кафе, транспорт и благоустройство. Развивается туризм — развивается весь регион». До 2030 года из федерального бюджета на отрасль направят 400 млрд рубю, а к 2028–2030 году туризм должен достичь 5% ВВП страны. «Сейчас это амбициозная, но выполнимая задача», - почеркнул премьер-министр. Число туристических поездок по России за текущий зимний сезон вырастет на 8,7%, до 33,7 млн, сообщил в свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Зимний туристический сезон еще идет у нас с ноября по март, но уже сейчас можно сказать, что интерес граждан к путешествиям по стране стабильно высок. Туристический сезон проходит спокойно, без серьезных происшествий. По предварительным данным прогнозируем 33,7 млн турпоездок. Это на 8,7% больше, чем в прошлый зимний сезон", - сказал он на совещании с вице-премьерами.



По словам г-на Чернышенко, горнолыжный туризм остается одним из основных видов зимнего отдыха. В сезоне 2024-2025 годов горнолыжные курорты посетили более 8 млн человек. В этом горнолыжном сезоне ожидается увеличение потока туристов еще на 10%.



По данным правительства, наибольшее количество посетителей горнолыжных комплексов в новогодние каникулы зафиксировано в Краснодарском крае, Республике Алтай, Свердловской области, Кабардино-Балкарской Республике, Сахалинской области. Горнолыжные курорты Северного Кавказа в каникулы приняли 70,8 тыс. человек, что на 18% выше показателя прошлого года.

"Помимо полюбившихся курортов, была возможность посетить и новые, которые запустили в 2025 году: Мамисон в Северной Осетии и Арсеньев в Приморье. Многие курорты расширили зоны катания: особенно отмечу Манжерок и Белокуриха на Алтае, Губаха в Пермском крае, Снегорка в Магаданской области. Продолжает развиваться один из высочайших горнолыжных курортов Европы Эльбрус", - сообщил вице-премьер.



По его словам, особое внимание уделяется безопасности на курортах.

"Еще до старта сезона на канатных дорогах и фуникулёрах проводится полное техническое обслуживание. Трассы классифицируются по уровню сложности, проводятся противолавинные мероприятия, организована работа инструкторов и спасателей", - пояснил г-н Чернышенко.

