|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
18 февраля
Михаил Мишустин: Туриндустрия России должна качественно работать для людей с разным достатком
На вчерашнем совещании премьер-министра РФ с вице-премьерами обсуждались, в том числе, вопросы развития туризма
Туристическая индустрия России должна обеспечивать достойное качество услуг для людей с самым разным достатком. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на вчерашнем совещании с вице-премьерами, - сообщает ТАСС.
Глава кабмина отметил, что возможности туристической отрасли должны отвечать растущей популярности поездок.
"Нужно развивать способность индустрии обеспечить достойное качество услуг, инфраструктуры для людей с самым различным достатком", - сказал премьер.
По его словам, необходимо развивать производство канатных дорог и кабинок, специальной техники для уборки снега и других современных средств, необходимых для организации туризма.
"В большинстве субъектов Российской Федерации эта отрасль обладает очень серьезным экономическим потенциалом. Ежегодно отмечаем, что интерес к внутренним поездкам в стране растет, причем не только у наших граждан, но и у гостей из-за рубежа", - отметил он.
Г-н Мишустин напомнил, что в России есть очень широкий выбор мест для отдыха, в том числе хорошо оснащенные горнолыжные курорты, малые города с уникальной атмосферой и мегаполисы.
Михаил Мишустин также отметил, что за последние пять лет инвестиции в отрасль выросли в три раза: «Это взрывной рост, который говорит о серьезном интересе и государства, и бизнеса. Каждый рубль, вложенный в гостиницу, привлекает инвестиции в дороги, кафе, транспорт и благоустройство. Развивается туризм — развивается весь регион».
До 2030 года из федерального бюджета на отрасль направят 400 млрд рубю, а к 2028–2030 году туризм должен достичь 5% ВВП страны. «Сейчас это амбициозная, но выполнимая задача», - почеркнул премьер-министр.
Число туристических поездок по России за текущий зимний сезон вырастет на 8,7%, до 33,7 млн, сообщил в свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Зимний туристический сезон еще идет у нас с ноября по март, но уже сейчас можно сказать, что интерес граждан к путешествиям по стране стабильно высок. Туристический сезон проходит спокойно, без серьезных происшествий.
По предварительным данным прогнозируем 33,7 млн турпоездок. Это на 8,7% больше, чем в прошлый зимний сезон", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Продолжает развиваться один из высочайших горнолыжных курортов Европы Эльбрус", - сообщил вице-премьер.
Фото: https://nb159.ru
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|