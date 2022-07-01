Эксперты: Получить японскую визу стало проще

Туроператоры подвели итоги первой недели работы визовых центров Японии в Москве и Петербурге

По оценке экспертов Российского союза туриндустрии, открытие 12 февраля сервисно-визовых центров Японии в Москве и Петербурге упростило работу туроператоров, а самостоятельным туристам стало проще записаться на подачу документов, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ,

Как сообщил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов, первые впечатления о работе визового центра у туроператоров положительные: «Да, теперь надо платить сервисный сбор 970 рублей, зато можно забронировать время подачи в визовом центре и гарантированно сдать документы на следующий день до 16 часов. Это надежнее, чем в режиме живой очереди.

И в целом это позитивные изменения, так как окон на подачу стало больше, а очереди – меньше».

Заместитель начальника отдела выездного туризма BSI Group Екатерина Сикора тоже не заметила проблем с подачей документов после первых нескольких дней работы визового центра.

«Записаться можно и через онлайн систему, и через заявку от туроператора – это удобно. Посмотрим, будут ли сроки рассмотрения отличаться от заявленных 4-5 дней. Если время оформления документов сократится, а принцип их рассмотрения не изменится – будем только рады», – говорит она.

Генеральный директор компании JTC Moscow Анастасия Северова добавила, что отдельные окошки для туркомпаний дают очевидное преимущество для туроператоров по сравнению с прежней подачей через консульство.

«Также не требуется слотов для записи, как для самостоятельных туристов. Пока наблюдаем, как работает визовый центр. Очень надеемся, что это разгрузит посольство и визовый центр Японии сможет без существенных задержек выдавать визы.

Да и не дело было мерзнуть постоянно перед посольством в очередях, теперь подача будет комфортной», – уточнила эксперт.

Как напомнил исполнительный директор Российского союза туриндустрии Дмитрий Манин, решение консульства об открытии нового визового центра было связано со значительным ростом спроса на поездки в Японию.

«За последний год турпоток в страну существенно увеличился, что создало серьезную нагрузку на консульские службы. В течение последних шести месяцев и туроператоры, и самостоятельные путешественники регулярно сталкивались с задержками при оформлении виз и сложностями при подаче документов.

Открытие визовых центров VFS Global должно решить эту проблему: большее количество туристов смогут ежедневно рассчитывать на подачу документов и оформление виз в предусмотренные сроки», – подытожил эксперт.

/TOURBUS.RU