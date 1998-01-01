Новости

Илья Уманский: «Недовольство в отрасли усиливается»

Все больше гостиничных сетей присоединяется к бойкоту платформы бронирования отелей «Яндекс Путешествия»

Рынок продолжает реагировать на ситуацию вокруг сервиса «Яндекс Путешествия». К числу гостиничных операторов, ранее объявивших о приостановке работы с платформой, присоединились новые участники.

За последние полторы недели сотрудничество с агрегатором прекратили управляющая компания «Альянс Отель Менеджмент» (10 отелей) и гостиничная сеть «Мираклеон» (6 отелей), - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Ранее, как сообщал РСТ, продажи через «Яндекс Путешествия» остановили Azimut Hotels (70 отелей), Cosmos Hotel Group (44 отеля), группа «Мантера» (14 отелей), Alean Collection (9 отелей), «Русские Сезоны» (22 отеля), «Accor» (20 отелей), «Ателика» (15 отелей), «Кронвелл Групп» (4 отеля).

Причиной стало повышение сервисом с 1 февраля базовой комиссии с 15% до 17%.

Таким образом, из дистрибуции «Яндекс Путешествия» уже выпадает более 200 отелей, расположенных в наиболее востребованных туристических регионах страны.

В ряде направлений эти сети являются ключевыми представителями качественного сегмента размещения, что объективно ограничивает выбор и делает невозможным полноценное бронирование через сервис в отдельных локациях.

Генеральный директор «Альянс Отель Менеджмент» и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отметил: «Мы солидарны с коллегами из отельных сетей, которые приняли решение отключиться от «Яндекс Путешествия», поскольку ситуация на гостиничном рынке сегодня остается непростой.

Текущие условия снижают маржинальность бизнеса, ухудшают и без того длительные сроки окупаемости проектов и в конечном итоге отражаются на стоимости проживания для гостей.

Кроме того, подобные тенденции создают дополнительные риски для реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство"».

Генеральный директор АО «Ателика Хотел Групп» Алексей Высоканов считает, что «Яндекс Путешествия», судя по другим направлениям бизнеса «Яндекса», вряд ли остановится после нынешнего повышения комиссии для отельеров: «Мы видим устойчивую тенденцию к пересмотру условий в сторону увеличения нагрузки на партнеров. В такой ситуации для нас принципиально важно выстраивать работу на прозрачных и экономически обоснованных условиях, которые позволяют сохранять устойчивость бизнеса и качество сервиса для гостей».

По данным гостиничных сетей, прекративших сотрудничество с агрегатором, за последнюю неделю их совокупные продажи выросли на 4,5%. Рост зафиксирован уже после отключения от платформы и отражает перераспределение спроса между альтернативными каналами бронирования. Основной прирост обеспечен за счёт усиления работы с другими онлайн-сервисами и собственными каналами продаж.

Расширено взаимодействие с такими площадками, как «Островок» и «Т-Путешествия», активизированы маркетинговые программы, увеличена доля прямых бронирований через официальные сайты и контакт-центры.

«Мы приняли решение остановить работу с «Яндекс Путешествия», поскольку текущие условия сотрудничества становятся всё менее экономически обоснованными для отельеров.

Дальнейшее увеличение комиссионной нагрузки неизбежно приведет к снижению инвестиционной привлекательности отрасли, замедлению развития гостиничных проектов», – говорит основатель и руководитель УК «Группа отелей "Русские Сезоны"» Владимир Масютин.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба подчеркнул, что каналы продаж у отелей сегодня диверсифицированы: используются собственные инструменты, прямые контракты с корпоративными клиентами и сотрудничество с несколькими агрегаторами одновременно.

Такая модель снижает зависимость от одного источника спроса и делает рынок более устойчивым.

Как подчеркнул президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, «Яндекс» – один из крупнейших системных игроков российской экономики: «Такое масштабное присутствие неизбежно предполагает не только коммерческую, но и дополнительную социальную ответственность. Туризм – социально значимая отрасль: он влияет на занятость в регионах, развитие инфраструктуры и качество жизни граждан.

В этой связи логично ожидать, что крупные экосистемные компании будут содействовать формированию сбалансированных и экономически обоснованных условий работы либо, как минимум, не создавать дополнительных барьеров для развития отрасли и не усиливать нагрузку на конечного потребителя».

По оценке РСТ, число отельеров, пересматривающих сотрудничество с «Яндекс Путешествия», может продолжить рост. «Недовольство в отрасли усиливается», – отметил Илья Уманский.

/TOURBUS.RU






