Китайский Новый год в Москве: Шоу барабанщиков, чайные церемонии и мастер-классы по каллиграфии

С 16 февраля по 1 марта в столице России проходит большой фестиваль китайской культуры и традиций

С 16 февраля по 1 марта столица России проводит «Китайский Новый год в Москве». Праздник весны Чуньцзе, или китайский Новый год, включен в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 2026 году он выпадает на 17 февраля.

Символ праздника — красная огненная лошадь, - сообщает наш специальный корреспондент.

На протяжении двух недель горожане и туристы будут знакомиться с культурой, традициями и искусством Поднебесной, получая уникальный туристический опыт в дни фестиваля. Впервые в столицу по приглашению посольства Китайской Народной Республики в России прибыла большая делегация из семи китайских провинций.

Москвичей и гостей столицы ждут более чем на 60 площадках: на Манежной и Болотной площадях, в кинопарке «Москино», Московском зоопарке, парке искусств «Музеон» и др.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, параллельно — с 19 по 22 февраля — в Пекине организуют празднование Масленицы.

На церемонии открытия фестиваля, которое торжественно состоялось на Манежной площади, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй отметил, что для китайцев, так как и для россиян, традиционные праздники — не просто даты в календаре: «За ними стоит то, что мы по-настоящему ценим: уважение к корням, любовь к семье и Родине. А еще — готовность слышать и принимать другие культуры, уважать их и радоваться их красоте».

Манежной площади гостей ждут чайные церемонии и мастер-классы по украшению масок для пекинской оперы, созданию музыкального инструмента тангу и красных конвертов хунбао для подарков и пожеланий. Гости смогут загадать желание у экспресса Москва — Пекин, отправить открытку в Китай по новогодней почте и поучаствовать в театрализованном квесте «Загадка лунного Нового года».

28 февраля в творческой резиденции «Молодежь Москвы. Родина» пройдет чемпионат по китайским настольным играм, а в Музее Москвы при участии Столичного музея Китая, представят экспозицию «Праздник весны. Новый год в старом Пекине».

Представители провинции Чжэцзян проведут выставку фонарей, а шеф-повара из города Ханчжоу — мастер-классы на рыбных рынках «Москва — на волне» и чайную вечеринку с диджей-сетом в фудмолле «Три вокзала. Депо».

На Болотной площади в арт-павильоне «Фабрика подарков» проекта «Сделано в Москве» можно будет бесплатно позаниматься каллиграфией, сделать бумажные фонарики и расписать изделие из стекла. В павильонах гости смогут найти товары в традиционном китайском стиле и купить открытки с драконами, шоперы с тематической вышивкой, самоучитель по китайскому языку и многое другое.

Свыше 30 московских отелей подготовили в эти дни комплименты и новогодние завтраки. Так, в отеле Soluxe Moscow Hotel пройдут выставки и гастрономическая ярмарка в рамках программы «Праздник весны — 2026», а более 140 гастрозаведений столицы порадуют праздничным оформлением и специальным меню.

Посмотреть подробную афишу мероприятий и найти более подробную информацию можно в туристическом сервисе Russpass.

Напомним, что в прошлом году фестиваль, организованный Правительством Москвы при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и посольства Китайской Народной Республики в России в честь китайского Нового года, стал частью программы перекрестных Годов культуры России и КНР. Его посетило более 1,5 миллиона человек.

/TOURBUS.RU