До двух тысяч туристов из семи стран застряли в минувшие выходные в Териберке

Вчера автобусы с туристами смогли достичь федеральной трассы "Кола"

Автобусы с туристами, застрявшими из-за сильного снегопада в селе Териберка в Мурманской области, добрались до федеральной трассы "Кола", сообщает региональный оперштаб, на который ссылается «Интерфакс».

"Колонна, запланированная сегодня на 9 утра из села Териберка, без происшествий проехала автодороги регионального значения - автоподъезд к Териберке и Кола-Серебрянские ГЭС и выехала на автодорогу федерального значения Р-21 "Кола"", - говорится в сообщении.



В выходные в Териберке на фоне сильного снегопада застряли, по данным Ассоциации туроператоров России, от 1 до 2 тыс. туристов. Среди них были гости из Китая, Индонезии, Индии, Ирана, Турции, Гонконга, а также России. Всего в снежном плену оказалось около 350 автотранспортных средств, 12 из которых – большие автобусы, 30 спринтеров, остальное – минивэны и частные машины.



Как сообщал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале, для застрявших людей были организованы места временного размещения, где можно было зарядить телефон и получить питание, а также круглосуточная медпомощь.



В компании "Интурист" пояснили, что крупные российские туроператоры стараются не отправлять зимой туристов в Териберку. "У нас нет туристов в Териберке, потому что мы знаем, что там происходит зимой, и настоятельно советуем исключать Териберку из программ", – цитирует АТОР представителя пресс-службы туроператора.

В ассоциации добавили, что в Мурманской области российские туроператоры практически не работают с организованными китайскими группами. Их обслуживают туроператоры с китайскими корнями.



По данным Мурманского гидрометцентра, из-за сильных снегопадов и ветров в феврале на дорогах региона сложилась неблагоприятная обстановка. Снежные валы по обочинам достигли размеров, не позволяющих проезжать транспорту. Кроме того, сильная поземка приводит к образованию переметов на дорогах сразу после того, как по ним проходит снегоуборочная техника.

С 9 февраля из-за снежных заносов закрыта дорога Кола – Серебрянские ГЭС, которая ведет к селу Териберка. Проехать по ней можно только в составе организованной колонны, когда дорожной технике удается пробить снег.



Териберка расположена на побережье Баренцева моря в 130 км от Мурманска. Российские и иностранные туристы стали активно посещать село после выхода в 2015 году фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", действие которого проходит в селе.

Среди иностранцев преобладают китайские туристы, которых привлекает на Русский Север возможность увидеть Северное сияние.

/TOURBUS.RU

Фото: salda.ws