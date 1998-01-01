|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
17 февраля
Туризм: Происшествия
Шестеро россиян пострадали в результате падения лифта в отеле Casa del Sol на Пхукете/ Трассы на Домбае закрыты из-за ухудшения погодных условий/ Два российских туриста заразились в Таиланде оспой обезьян
Шестеро россиян пострадали в результате падения лифта в отеле Casa del Sol на Пхукете
Шестеро россиян, среди которых двое несовершеннолетних 8 и 16 лет, пострадали в результате падения лифта в отеле Casa del Sol на Пхукете, сообщает The Phuket News.
"В полицейский участок района Карон на Пхукете поступило сообщение о неисправности лифта в отеле рядом с пляжем Ката. Он рухнул во время подъема, в кабине в момент происшествия находились шесть российских туристов, среди которых 16-летняя девушка и 8-летняя девочка.
На место прибыл спасательный отряд и бригада скорой помощи", - пишет издание.
Трассы на Домбай закрыты из-за ухудшения погодных условий
"Канатные дороги Домбай-2 и Домбай-3 закрыты в связи с погодными условиями - сильный ветер, порывами свыше 20/с", - говорится в сообщении.
Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.
В Санкт-Петербурге госпитализировали двух российских туристов с оспой обезьян, они вернулись с отдыха в Таиланде, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Выявлено два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян у граждан, вернувшихся из туристической поездки в Таиланд. Заболевшие незамедлительно госпитализированы в инфекционный стационар. Состояние пациентов удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует", - говорится в сообщении.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|