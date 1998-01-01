Новости Туризм: Происшествия Шестеро россиян пострадали в результате падения лифта в отеле Casa del Sol на Пхукете/ Трассы на Домбае закрыты из-за ухудшения погодных условий/ Два российских туриста заразились в Таиланде оспой обезьян

Шестеро россиян пострадали в результате падения лифта в отеле Casa del Sol на Пхукете Шестеро россиян, среди которых двое несовершеннолетних 8 и 16 лет, пострадали в результате падения лифта в отеле Casa del Sol на Пхукете, сообщает The Phuket News. "В полицейский участок района Карон на Пхукете поступило сообщение о неисправности лифта в отеле рядом с пляжем Ката. Он рухнул во время подъема, в кабине в момент происшествия находились шесть российских туристов, среди которых 16-летняя девушка и 8-летняя девочка. На место прибыл спасательный отряд и бригада скорой помощи", - пишет издание.



Как отмечается, группа туристов поднималась с первого на пятый этаж. Во время движения механизм дал сбой, и кабина рухнула в шахту. Все путешественники получили травмы нижних конечностей и были госпитализированы.

В полиции заявили, что работа лифта будет тщательно проверена для определения точной причины аварии. Трассы на Домбай закрыты из-за ухудшения погодных условий

Часть канатных дорог и горнолыжных трасс на горном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии временно закрыли для посещения из-за ухудшения погодных условий, сообщается в телеграм-канале курорта во вторник. "Канатные дороги Домбай-2 и Домбай-3 закрыты в связи с погодными условиями - сильный ветер, порывами свыше 20/с", - говорится в сообщении.



Вместе с тем для посетителей курорта доступна нижняя очередь канатной дороги - Домбай-1.

Домбай-1 поднимает туристов с высоты 1590 на 2277 метров, Домбай-2 - с 2277 на 3008 метров, Домбай-3 - с 3008 на 3146 метров.



Домбай - горнолыжный курорт, известный с советских времен. На его территории расположено около 140 гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.



Два российских туриста заразились в Таиланде оспой обезьян В Санкт-Петербурге госпитализировали двух российских туристов с оспой обезьян, они вернулись с отдыха в Таиланде, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Выявлено два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян у граждан, вернувшихся из туристической поездки в Таиланд. Заболевшие незамедлительно госпитализированы в инфекционный стационар. Состояние пациентов удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует", - говорится в сообщении.



Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты провели эпидемиологическое расследование, контактные лица находятся под наблюдением, распространение инфекции предотвращено.

В управлении также напомнили о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон. На пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль.



Ранее в Домодедово госпитализировали троих человек с оспой обезьян. Первый пациент, который попал в больницу в начале февраля, выписан с выздоровлением.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

