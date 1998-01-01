Новости

Эксперты: Ограничение полетов зарубежных авиаперевозчиков ударит по рядовым туристам

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский призвал Минтранс «усилить внимание к вопросам авиапаритета»

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский призвал Минтранс «усилить внимание к вопросам паритета»: по его словам, иностранные авиакомпании «захватили» 47% международных рейсов и увеличили пассажиропоток на четверть в 2025 году.

Но анализ статистики показывает, что эти цифры не соответствуют действительности, - сообщает пресс-служба АТОР.

Интерес к зарубежным авиакомпаниям резко вырос в 2022, а не в 2025 году

Реальный рост доли зарубежных перевозчиков за 2025 год составил всего 2,8 процентного пункта: с 43,5% до 46,3%, это следует из анализа статистики открытых данных российских аэропортов.

Пассажиропоток иностранных авиакомпаний увеличился на 15,6% (до 24,4 млн человек), но не на 25%, как заявил глава «Аэрофлота». Однако качественно рынок изменился не в 2025 году, а еще в 2022 на фоне санкций: тогда доля иностранных перевозчиков выросла вдвое: с 19,2% до 38,5%, а пассажиропоток удвоился (с 3,1 до 6,25 млн).

С тех пор ситуация стабилизировалась: темпы прироста последовательно снижаются (40% в 2023, 20,6% в 2024, 15,6% в 2025). Сегодня российские и зарубежные авиакомпании работают практически на паритетных началах: 27,4 млн против 24,4 млн пассажиров, - отмечают эксперты АТОР.

Туристы действительно в 2,3 раза чаще, чем в 2019 году, стали выбирать рейсы зарубежных перевозчиков для полетов за границу. В 2019 году индекс предпочтения зарубежных авиакомпаний составлял 0,33, а в 2025 году – 0,62.

То есть в 2019 году из десяти туристов зарубежную авиакомпанию выбирали трое, в 2025 году — уже шестеро.

Но это связано не с «переманиванием» пассажиров иностранными авиакомпаниями, а с простым дефицитом флота российских перевозчиков. В 2019 году, когда самолетов за границу было достаточно, россияне явно предпочитали услуги отечественных перевозчиков.

Эксперты АТОР предупреждают: ограничение иностранных авиакомпаний в первую очередь ударит по кошельку пассажиров.

«Отсутствие конкуренции всегда ведет к повышению цен. Искусственно закрывать полеты иностранным перевозчикам нельзя, пострадают простые люди», – говорит вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Кроме того, под угрозой окажется и въездной туризм: иностранцы традиционно предпочитают летать своими авиакомпаниями, и сокращение рейсов сделает Россию для них менее доступной. И планы по росту въездного турпотока тогда точно не реализуются.

Зарубежные перевозчики также активно сотрудничают с туроператорами, предоставляя блоки мест на рейсах Turkish Airlines, flydubai, Oman Air и других.

Уход этих игроков с рынка оставит турбизнес без проверенных партнеров, а пассажиров – без удобных стыковочных маршрутов.

Несут риски и аэропорты: сокращение иностранных рейсов заставит их пересматривать тарифы для российских компаний, чтобы компенсировать выпадающие доходы, что неизбежно отразится на конечной цене билета.

/TOURBUS.RU

Фото: Emirates.com