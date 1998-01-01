|
16 февраля
Госдума предлагает снизить турналог для бюджетных отелей
На встрече депутатов Госдумы с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым обсуждались ключевые проблемы развития туризма
Минимальная ставка туристического налога оказалась слишком высокой для бюджетных объектов размещения, ее необходимо снижать, считает вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, которую сегодня цитирует «Интерфакс».
"Первый год применения турналога показал необходимость донастройки законодательства. Для малого бизнеса минимальная ставка 100 рублей за ночь становится существенной, особенно в бюджетном сегменте средств размещения.
Получается, что для них ставка налога превышает 1%. Нужно либо исключать минимальный порог в 100 рублей для этой категории отельеров, либо снижать его размер", - сообщила она в своем телеграм-канале по итогам встречи в Госдуме с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, на которой обсуждались ключевые проблемы развития туризма.
Услышали сегодня от министра, что в правительстве ведется поиск решений, включая возможное создание газопоршневых установок для обеспечения объектов отрасли энергией", - добавила г-жа Абрамченко.
Ранее в Российском союзе туриндустрии призвали установить ее предел в размере 2%, так как турналог, как считают в объединении, создал избыточное фискальное давление на гостиничный бизнес.
Также бизнес предложил отменить минимальный порог в 100 рублей, который оказался слишком высоким для тех объектов, у которых размещение стоит менее 3 тыс. рублей в сутки.
|
|
