Рязанская область: Древний кремль, курорт Солотча, собака Павлова и картины из специй

По данным вице-губернатора Рязанской области Артёма Бранова в 2025 году регион посетили более двух миллионов туристов. По сравнению с 2022 годом туристический поток увеличился в пять раз, - сообщает наш специальный корреспондент. «В 2022 году нас посетили более 400 тысяч человек, в 2023 году – 800 тысяч, - прокомментировал Бранов. - Так, в 2024 году в Рязанскую область приехали 1 миллион 600 тысяч туристов. По 2025 году у нас, (на февраль 2026 г) еще окончательных цифр нет, но это будет уже более двух миллионов человек. По сравнению с 2022 годом, рост турпотока увеличился в пять раз, а это говорит о том, что наш регион становится интересным и красивым». В целом, по мнению туроператоров, туристы едут не только в Рязань, но хотят охватить в поездке и ближайшие окрестности. Преобладает культурно-познавательный, событийный и промышленный туризм. Безусловно, основной точкой притяжения путешественников является Рязанский Кремль, - который сегодня представляет заложенный еще в 1095 году на холме в месте слияния рек Трубеж и Лыбедь. Сейчас на его территории находится сразу несколько памятников архитектуры, в том числе Успенский собор, - один из символов Рязани. Большую популярность набирают экскурсии в Мемориальный музей-усадьбу академика И. П. Павлова, где жил знаменитый физиолог и первый русский лауреат Нобелевской премии - великий ученый родился в Рязани в 1849 году и жил в этой усадьбе до 1870 года. В мемориальном доме сохранился старинный интерьер, мебель, посуда, воссоздана атмосфера середины 19 века, можно увидеть личные вещи академика Павлова и познакомиться с бытом того времени. В доме науки рассказывает про научные открытия Ивана Павлова, есть даже интерактивная витрина с его знаменитой собакой. Время от времени на территории музея проходят тематические балы, старинные русские игры и театрализованные представления и фестивали. Например, фестиваль «Яблоневый сад», «Праздник Яблока» и «Осенины». В последнее время Рязанская область активно развивает новый для региона вид туризма – промышленный. Регион вошел в федеральную программу "Открой твою Россию", целью которой является повышение узнаваемости российских локаций. Теперь гости города и сами жители могут посетить различные предприятия, где им не только расскажут о производстве, но и дадут попробовать себя в роли специалиста и забрать домой сделанный своими руками продукт. Например, на музейной фабрике "Настоящие специи" можно самостоятельно создать уникальную смесь специи и даже написать картину с помощью них. Отдельное туристическое направление - небольшое курортное поселение на берегу Оки, расположенное в получасе езды от Рязани - Солотча. Здесь распложен Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь, основанный в 1390 году Великим князем Олегом Ивановичем Рязанским. Долгое время монастырь служил северным форпостом Переяславля-Рязанского, а в 1552 году в Солотчинском монастыре останавливались войска Ивана Грозного, которые шли на покорение Казани.… Практически в шаговой доступности - дом-музей И. П. Пожалостина, - известного русского художника-гравёра. Дом был возведён в 1880 году по личному проекту Ивана Петровича. После возвращения в 1894 году из Петербурга в Рязань на постоянное жительство он много времени проводил в Солотче, здесь были созданы последние его гравюры. В советское время, в 1930–50-е годы, здесь работали известные писатели К. Г. Паустовский, А. П. Гайдар, Р. И. Фраерман, произведения которых, написанные в Солотче, вошли в золотой фонд отечественной литературы. Основные экспозиционные разделы посвящены жизни и творчеству Пожалостина, а отдельный раздел посвящён творческому и бытовому периоду Константина Паустовского, который жил здесь в 1932–1954 годах. В музее бережно сохраняются его рукописи, письма, предметы с письменного стола, книги с пометками и автографами. По статистическим данным, в новогодние праздники Рязанскую область посетили жители из разных регионов России, в том числе Москвы и Московской области, Липецка, Воронежа, Санкт-Петербурга, Краснодара, Вологды и Саратова. Выросло количество иностранцев, приехавших в регион в туристических целях – более 1900 человек. Число бронирований гостиниц и отелей, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом также увеличилось на 25% . /TOURBUS.RU Фото: «ТБ»

